Російський прапор на честь пам'яті покійного посла РФ Александра Дарчієва викликав цього тижня бурхливу реакцію в соціальних мережах та спровокував протести деяких мешканців Атланти.

У США, в місті Атланта, зняли величезний російський прапор, який вивісили на арці музею "Міленіум-Гейт" в знак пам’яті про покійного посла РФ Александра Дарчієва. Вивішення цього прапора викликало шквал критики, повідомляє Axios.

Як пише видання, ці інсталяція викликала цього тижня бурхливу реакцію в соціальних мережах та спровокувала протести з боку частини мешканців Атланти. Зрештою в середу вдень прапор таки зняли.

Потестувальник 67-річний Майкл Пфаб, який розмахував українським прапором перед зняттям російського з арки, розповів, що служив у Збройних силах США за часів адміністрації Картера, і заявив виданню, що ця інсталяція була "ніби Росія приїхала, щоб встановити прапор на наших берегах".

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Потестувальник Майкл Пфаб розмахував українським прапором перед російським Фото: скриншот

У своїй заяві на сайті музей "Міленіум-Гейт" зазначив, що вивішення прапрора РФ у знак пам’яті Александру Дарчієву, послу Росії в США.

Вивішування прапора організував Родні Кук-молодший, президент і засновник музею "Міленіум-Гейт" та голова Комісії образотворчих мистецтв, призначенець Дональда Трампа.

Посольство РФ у Сполучених Штатах подякувало Куку за вивішування прапора. Там зазначили, що голова Комісії образотворчих мистецтв та дипломат РФ неодноразово зустрічалися.

Протест проти вивішування прапора

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік висловив протест. За його словами, вшанування посла Росії в США є надзвичайно болючою подією для українців, зокрема для членів української громади в Атланті.

"У багатьох з них є родичі та друзі, які живуть під постійною загрозою російських ракетних та дронових атак. Тим часом російські дипломати продовжують публічно виправдовувати загарбницьку війну своєї країни проти суверенної держави та щоденний терор, який чиниться над українським народом. Це не абстрактне дипломатичне питання. Це болюча реальність для мільйонів українців", – заявив український дипломат.

У середу в обід підрядник зняв прапор під оплески перехожих. Перед цим на місці з’явились кілька обурених протестувальників, деяких попросили покинути територію.

Нагадаємо, Фокус писав, що російський посол у Сполучених штатах Америки Олександр Дарчієв несподівано помер 11 листопада на 67 році життя. Обставини смерті невідомі.

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