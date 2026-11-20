Девятилетняя нильская бегемотиха по кличке Фиона, которая жила в зоопарке Цинциннати, скончалась через 11 дней после того, как проглотила детскую вязанную шапку, упавшую в ее вольер.

Несмотря на все попытки ветеринаров спасти ее и вывести наружу инородный предмет, спасти животное не удалось, пишет The New York Times.

Трагическая случайность

По информации издания, около двух недель назад ребенок, стоявший рядом с вольером Фионы, подбросил в воздух вязаную шапку. Потолочный вентилятор подхватил ее, и через узкий зазор (около 30 сантиметров) над 3,5-метровым смотровым окном шапка упала прямо в вольер к Фионе.

В зоопарках существует принятый в отрасли стандарт — так называемый "защищенный контакт" (protected contact): сотрудники не заходят в вольеры к определенным животным, пока те находятся внутри.

После инцидента Фиона вела себя как обычно, но в начале этой недели у нее начал пропадать аппетит.

Видео дня

По словам доктора Габриэллы Флаке, ветеринара из зоопарка Майами, консультировавшей специалистов по поводу состояния Фионы, хирургическое вмешательство для взрослых бегемотов — не вариант. Она пояснила, что из-за огромного веса содержимого брюшной полости взрослого бегемота процесс заживления был бы крайне затруднен. Кроме того, восстановлению мешала бы толстая, защитная кожа животного.

Доктор Флаке, специализирующаяся на карликовых бегемотах, которые значительно меньше обычных), отметила, что ей известно примерно о двух десятках случаев, когда бегемоты проглатывали предметы, брошенные в их вольеры. Исход ситуации зависел от того, что именно проглотило животное — чаще всего это оказывались мячи.

Лучшим вариантом было бы, если бы Фиона смогла избавиться от инородного предмета естественным путем.

Сотрудники зоопарка перевели ее из вольера в другое помещение и предприняли ряд мер: в частности, проводили инфузионную терапию и назначали поддерживающие препараты. Также из зоопарка Колумбуса доставили девятифутовый (около 2,7 метра) колоноскоп — врачи надеялись, что с его помощью удастся извлечь головной убор.

18 ноября в зоопарке раздобыли виброплатформу — устройство, которое обычно используют на конных фермах для улучшения кровообращения и поддержания тонуса мышц у лошадей. В течение дня Фиона несколько раз вставала на эту платформу в надежде, что вибрация поможет сдвинуть предмет с места.

Однако уже 19 ноября ветеринары, занимавшиеся лечением Фионы, сообщили, что все доступные медицинские средства исчерпаны:

"Несмотря на многочисленные попытки вывести шапку из организма, справиться с этим оказалось невозможно. Сегодня команда предприняла все необходимые меры поддерживающей терапии, чтобы спасти ее, но, к сожалению, безуспешно — она так и не поправилась".

Реакция американцев на смерть Фионы

Смерть животного потрясла американцев. Уша Вэнс, жена вице-президента США Джея Ди Вэнса, выразила сожаление по поводу случившегося. Она опубликовала фото своего сына у вольера Фионы.

"Нам очень грустно слышать новости о Фионе. Наша семья любила навещать ее", — написала она.

Сын Джея Ди Вэнса и Фиона Фото: Usha Vance News

Мэр города Афтаб Пуревал в своем посте в социальных сетях отметил, какое значение Фиона имела для Цинциннати:

"Фиона была для Цинциннати символом стойкости и радости. Наш город скорбит, но мы бесконечно благодарны за то, что она была частью нашей жизни и нашего сообщества".

Рядовые граждане США откровенно скорбят из-за смерти любимицы, а в зоопарке, где она жила, даже появился стихийный мемориал в ее честь. О гибели животного сообщили во всех выпусках американских новостей.

Чем прославилась Фиона

История бегемотихи в 2007 году потрясла США и заставила американцев с первых дней следить за ее судьбой.

Фиона родилась в январе 2017 года — на шесть недель раньше срока. Мало кто верил, что она выживет. При рождении она весила всего около 13 кг, тогда как здоровые детеныши бегемотов обычно весят от 25 до 54 кг. Поэтому животное находилось под постоянным наблюдением.

Почти каждый день возникали новые угрозы для ее здоровья, и сотрудники зоопарка Цинциннати делились новостями с огромной армией поклонников, которые следили за ее выздоровлением.

В процессе лечения участвовали даже медсестры из детской больницы Цинциннати: они помогали ставить капельницы, вводя жидкости в крошечные вены животного.

За каждым ее шагом следили миллионы людей. Ее называли "дерзкой, невозмутимой, безупречной королевой" — и никого не смущало, что речь идет о маленьком бегемоте.

У Фионы было собственное реалити-шоу в Facebook, а еще она стала героиней серии детских книг.

В последние дни вновь стал популярным хештег #teamfiona ("команда Фионы"): зоопарк делился с поклонниками — и детьми, и взрослыми — новостями о том, как она растет.

По мере взросления Фионы в зоопарке Цинциннати наблюдался приток посетителей, мечтавших хоть одним глазком взглянуть на эту очаровательную толстушку.

В ее честь даже создали мурал.

Как сообщает газета The Cincinnati Enquirer, к первому дню рождения Фионы местные предприниматели продали товаров с ее изображением — одежды, пива, открыток и многого другого — на сумму почти 500 000 долларов.

Успех Фионы вдохновил другие зоопарки чаще рассказывать о своих новых маленьких обитателях. Она задала тренд для других знаменитых бегемотов — например, для карликовой бегемотихи Му Денг из зоопарка к югу от Бангкока, которая прославилась своим задорным поведением при общении с сотрудниками зоопарка.

Фиона прожила всего девять лет, хотя обычно бегемоты живут от 35 до 50 лет. У нее остались мать, Биби, и младший сводный брат, Фриц. Ее отец, Генри, скончался ранее.

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