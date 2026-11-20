Дев'ятирічна нільська бегемотиха на прізвисько Фіона, яка мешкала у зоопарку Цинциннаті, померла через 11 днів після того, як проковтнула дитячу в'язану шапку, що впала до її вольєра.

Незважаючи на всі спроби ветеринарів врятувати її та вилучити чужорідне тіло, врятувати тварину не вдалося, пише The New York Times.

Трагічний випадок

За інформацією видання, близько двох тижнів тому дитина, яка стояла поруч із вольєром Фіони, підкинула в повітря в’язану шапку. Стельовий вентилятор підхопив її, і через вузький зазор (близько 30 сантиметрів) над 3,5-метровим оглядовим вікном шапка впала прямо у вольєр до Фіони.

У зоопарках існує загальноприйнятий у галузі стандарт — так званий "захищений контакт" (protected contact): співробітники не заходять у вольєри до певних тварин, поки ті перебувають усередині.

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Після інциденту Фіона поводилася як завжди, але на початку цього тижня у неї почав зникати апетит.

За словами докторки Габріелли Флаке, ветеринара з зоопарку Маямі, яка консультувала фахівців щодо стану Фіони, хірургічне втручання для дорослих бегемотів — не варіант. Вона пояснила, що через величезну вагу вмісту черевної порожнини дорослого бегемота процес загоєння був би вкрай ускладнений. Крім того, відновленню заважала б товста захисна шкіра тварини.

Флаке, яка спеціалізується на карликових бегемотах (які значно менші за звичайних), зазначила, що їй відомо приблизно про два десятки випадків, коли бегемоти ковтали предмети, кинуті до їхніх вольєрів. Результат ситуації залежав від того, що саме проковтнула тварина, — найчастіше це були м’ячі.

Найкращим варіантом було б, якби Фіона змогла позбутися чужорідного предмета природним шляхом.

Співробітники зоопарку перевели її з вольєра в інше приміщення та вжили низку заходів: зокрема, проводили інфузійну терапію та призначали підтримуючі препарати. Також із зоопарку Колумбуса доставили дев'ятифутовий (близько 2,7 метра) колоноскоп. Лікарі сподівалися, що за його допомогою вдасться витягнути головний убір.

18 листопада у зоопарк привезли віброплатформу — пристрій, який зазвичай використовують на кінних фермах для поліпшення кровообігу та підтримання м’язового тонусу у коней. Протягом дня Фіона кілька разів ставала на цю платформу в надії, що вібрація допоможе зрушити предмет з місця.

Однак уже 19 листопада ветеринари, які лікували Фіону, повідомили, що всі доступні медичні засоби вичерпано:

"Незважаючи на численні спроби вивести шапку з організму, впоратися з цим виявилося неможливо. Сьогодні команда вжила всіх необхідних заходів підтримуючої терапії, щоб врятувати її, але, на жаль, марно — вона так і не одужала".

Реакція американців на смерть Фіони

Смерть тварини вразила американців. Уша Венс, дружина віцепрезидента США Джея Ді Венса, висловила жаль з приводу того, що сталося. Вона опублікувала фото свого сина біля вольєра Фіони.

"Нам дуже сумно чути новини про Фіону. Наша родина любила її відвідувати", — написала вона.

Син Джея Ді Венса та Фіони Фото: Usha Vance News

Мер міста Афтаб Пуревал у своєму дописі в соціальних мережах розповів, яке значення мала Фіона для Цинциннаті:

"Фіона була для Цинциннаті символом стійкості та радості. Наше місто сумує, але ми безмежно вдячні за те, що вона була частиною нашого життя та нашої громади".

Пересічні громадяни США відверто сумують через смерть улюблениці, а в зоопарку, де вона мешкала, навіть з’явився стихійний меморіал на її честь. Про загибель тварини повідомили у всіх випусках американських новин.

Чим прославилася Фіона

Історія бегемотихи сколихнула США і змусила американців з перших днів стежити за її долею.

Фіона народилася в січні 2017 року — на шість тижнів раніше терміну. Мало хто вірив, що вона виживе. При народженні вона важила всього близько 13 кг, тоді як здорові дитинчата бегемотів зазвичай важать від 25 до 54 кг. Тому тварина перебувала під постійним наглядом.

Майже щодня виникали нові загрози для її здоров’я, і співробітники зоопарку Цинциннаті ділилися новинами з величезною армією шанувальників, які стежили за її одужанням.

У процесі лікування брали участь навіть медсестри з дитячої лікарні Цинциннаті: вони допомагали ставити крапельниці, вводячи рідину в крихітні вени тварини.

За кожним її кроком стежили мільйони людей. Її називали "зухвалою, незворушною, бездоганною королевою" — і нікого не бентежило, що мова йде про маленького бегемота.

У Фіони було власне реаліті-шоу у Facebook, а ще вона стала героїнею серії дитячих книжок.

Останніми днями знову набрав популярності хештег #teamfiona ("команда Фіони"): зоопарк ділився з шанувальниками — і дітьми, і дорослими — новинами про те, як вона росте.

У міру того, як Фіона дорослішала, у зоопарку Цинциннаті спостерігався наплив відвідувачів, які мріяли хоч одним оком поглянути на цю чарівну товстушку.

На її честь навіть створили мурал.

Як повідомляє газета The Cincinnati Enquirer, до першого дня народження Фіони місцеві підприємці продали товарів із її зображенням — одягу, пива, листівок та багато чого іншого — на суму майже 500 000 доларів.

Успіх Фіони надихнув інші зоопарки частіше розповідати про своїх нових маленьких мешканців. Вона задала тренд для інших знаменитих бегемотів — наприклад, для карликової бегемотихи Му Денг із зоопарку на південь від Бангкока, яка прославилася своєю жвавою поведінкою під час спілкування зі співробітниками зоопарку.

Фіона прожила всього дев’ять років, хоча зазвичай бегемоти живуть від 35 до 50 років. У неї залишилися мати, Бібі, та молодший зведений брат, Фріц. Її батько, Генрі, помер раніше.

Нагадаємо, що туристи зняли на відео, як їх переслідував розлючений бегемот.

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