Любов довжиною у 46 років: як виглядає найбільша колекція бегемотів у світі

Шері Лінч із міста Голд-Хілл, штат Орегон (США), є власницею найбільшої у світі колекції бегемотів, і зараз у неї понад 1000 фігурок цих тварин.

Любов до бегемотів у Шері зародилася у 14 років, коли близька подруга подарувала їй маленьку сіру плюшеву іграшку у вигляді бегемота, як зазначено на сайті Книги рекордів Гіннеса. Тоді вона ще мешкала у Вотсонвіллі, штат Каліфорнія.

Відтоді Лінч почала збирати колекцію, а її перший екземпляр досі дбайливо зберігається на полиці вже 46 років.

Американка шукає цікаві екземпляри на барахолках, у комісійних та сувенірних магазинах, отримує їх у подарунок, купує під час подорожей, на ярмарках і фестивалях. Зараз її дім перетворився на справжній музей бегемотів, яких греки називали "річковими конями".

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У колекції — понад 1000 фігурок різних розмірів і форм Фото: Guinnessworldrecords

"Друзі, рідні, колеги й навіть незнайомці дарували мені бегемотів. Мені подобається розповідати людям, що ця мила тварина — найнебезпечніша наземна тварина на планеті, яка вбиває понад 500 людей на рік! Вони оманливо люті, і саме тому я ними захоплююся", — каже жінка.

Світовий рекорд із 1086 фігурок місіс Лінч встановила майже рік тому, але не перестала поповнювати свою колекцію. Ба більше, вона вирішила показати її всьому світу.

"Я відчула, що після 46 років, протягом яких моя колекція залишалася поза увагою громадськості, настав час поділитися своєю любов’ю до цього "річкового коня". Чому я маю бути єдиною, хто отримує задоволення від цього чудового ссавця?" — сказала Шері журналу GWR.

З роками пошуки нових екземплярів для колекції перетворилися на сімейний квест. Шері згадує, що коли вона гуляла з маленькими синами, хлопчики завжди нагадували їй зайти до магазину й пошукати нового бегемота.

Бувають знахідки, які зворушують її до сліз, зізнається рекордсменка:

"Я відчуваю себе так, ніби щоразу, коли знаходжу щось подібне, виграю найголовніший приз у світі; я навіть кілька разів плакала…".

У її колекції є й бегемоти, спеціально створені для неї майстрами: сумки, шкатулки, повстяні іграшки та навіть кам’яна лавка у вигляді цієї тварини у дворі.

Серед її головних скарбів — фігурка бегемота з залізного дерева, єдина річ, яку їй подарував батько, фіолетова балерина-бегемот, подарунок матері на 16-річчя, та її унікальні порцелянові русалки-бегемоти.

Тим, хто замислюється над власною колекцією, Шері каже, що ніколи не пізно почати робити те, що приносить радість.

Фото: Guinnessworldrecords

Вона радить колекціонерам вносити до бази кожен новий предмет, а також ніколи не пропускати унікальну знахідку, щоб потім не шкодувати про це все життя:

"Я закликаю всіх плекати свої мрії та бажання. Будь то читання, створення творів мистецтва, насолода природою, фотографування, колекціонування чогось або ще щось, що робить вас щасливими! Робіть це на повну силу і не слухайте критиків".

Нагадаємо, що американець виростив найбільшу венеринську мухоловку та втретє встановив світовий рекорд.

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