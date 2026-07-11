Любовь длиной в 46 лет: как выглядит самая большая коллекция бегемотов в мире

Шери Линч из города Голд-Хилл, штат Орегон (США) является обладательницей самой большой коллекции бегемотов в мире, и сейчас у нее более 1000 фигурок этих животных.

Любовь к бегемотам у Шери началась в 14 лет, когда близкая подруга подарила ей маленькую серую плюшевую игрушку в виде бегемота, говорится на сайте Книги рекордов Гиннеса. Тогда она еще жила в Уотсонвилле, штат Калифорния.

С тех пор Линч начала собирать коллекцию, а ее первый экземлпяр до сих пор бережно хранится на полке вот уже 46 лет.

Американка ищет интересные экземпляры на барахолках, в комиссионных и сувенирных магазинах, получает в подарок, покупает в поездках, на ярмарках и фестивалях. Сейчас ее дом превратился в настоящий музей бегемотов, которых греки называли "речными лошадями".

В коллекции — более 1000 фигурок разных размеров и форм Фото: Guinnessworldrecords

"Друзья, семья, коллеги и даже незнакомцы дарили мне бегемотов. Мне нравится рассказывать людям, что это милое, пушистое животное – самое опасное наземное животное на планете, убивающее более 500 человек в год! Они обманчиво свирепы, и именно поэтому я ими восхищаюсь", — говорит женщина.

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Мировой рекорд с 1086 фигурками миссис Линч установила почти год назад, но не прекратила пополнять свою коллекцию. Более того, она решила показать ее миру.

"Я почувствовала, что после 46 лет, в течение которых моя коллекция оставалась вне поля зрения общественности, пришло время поделиться любовью к этому "речному коню". Почему я должна быть единственной, кто получает удовольствие от этого великолепного млекопитающего?" — сказала Шери журналу GWR.

С годами поиски новых экземпляров для коллекции превратились в семейный квест. Шери вспоминает, что когда она гуляла с маленькими сыновьями, мальчики всегда напоминали ей зайти в магазин и поискать нового бегемота.

Бывают находки, которые доводят ее до слез, признается рекордсменка:

"Я чувствую себя так, будто выиграла самый главный приз в мире каждый раз, когда нахожу что-то подобное, я даже несколько раз плакала…".

В ее коллекции есть и бегемоты, специально созданные для нее мастерами: сумки, шкатулки, войлочные игрушки и даже каменная лавочка в виде этого животного во дворе.

Среди ее главных сокровищ — фигурка бегемота из железного дерева, единственная вещь, подаренная ей отцом, фиолетовая балерина-бегемот, подарок матери на 16-летие, и ее уникальные фарфоровые русалки-бегемоты.

Тем, кто задумывается о собственной коллекции, Шери говорит, что никогда не поздно начать делать то, что приносит радость.

Фото: Guinnessworldrecords

Она рекомендует коллекционерам вносить в базу каждый новый предмет, а также никогда не упускать уникальную находку, чтобы потом не жалеть об этом всю жизнь:

"Я призываю всех подпитывать свои мечты и желания. Будь то чтение, создание произведений искусства, наслаждение природой, фотографирование, коллекционирование чего-либо или что-либо еще, что делает вас счастливыми! Делайте это в полной мере и не слушайте критиков".

Напомним, американец вырастил самую большую венерину мухоловку и установил мировой рекорд в третий раз.

Также сообщалось, что самый богатый человек Индии хочет спасти "кокаиновых" бегемотов Эскобара.