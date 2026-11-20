Два танкера с российским дизельным топливом прибыли в Бразилию, хотя ранее их связывали с поставками на американский рынок в рамках договоренностей Дональда Трампа и Владимира Путина. Еще одно судно следует вдоль побережья Южной Америки, указывая Бразилию в качестве пункта назначения.

В то же время, по данным аналитиков The Maritime Executive, ни одна из анонсированных российских партий дизельного топлива до сих пор не поступила в США. Журналисты проанализировали маршруты танкеров, которые вышли из российских портов в середине октября на фоне договоренностей Вашингтона и Москвы о поставках топлива.

Первым к месту назначения, вероятно, добрался танкер "Leruo" под флагом Сьерра-Леоне. Он прибыл на якорную стоянку Итакоатиара в Бразилии в начале этой недели. Судно дедвейтом 46 тысяч тонн загрузило дизельное топливо в российском порту Приморск. По оценкам издания, на его борту находится около 40 тысяч метрических тонн дизельного топлива.

Видео дня

По прибытии в Итакоатиару танкер вновь вышел в море. Данные автоматической идентификационной системы AIS свидетельствуют о том, что он движется по Амазонке в направлении города Манаус.

Вслед за ним к той же якорной стоянке прибыл российский танкер-продуктовоз "Приморье". По оценкам The Maritime Executive, он также может перевозить примерно 40 тысяч тонн дизельного топлива.

Еще одно судно — "Beast" под флагом Сьерра-Леоне — движется вдоль южноамериканского побережья. В системе AIS его пункт назначения указан как "Brazil For Orders" ("Бразилия, ожидает распоряжений").

Таким образом, все три танкера, которые ранее связывали с возможными поставками в США, изменили фактические маршруты или направление движения в сторону Бразилии.

Почему российский дизель не попал в США

Перспективы поставок столкнулись с политическими и юридическими препятствиями в США. Часть американских политиков выступила против импорта российского топлива. В частности, они указывали на санкционные риски и возможные юридические последствия для компаний, которые согласятся принимать такие грузы.

Губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл также предупреждала операторов терминалов и топливные компании о рисках приема российского дизельного топлива.

Администрация Трампа выдала специальное разрешение, которое должно было облегчить операции с российским топливом. Однако это не убедило потенциальных американских покупателей принимать грузы.

Помимо юридических вопросов, компании могли столкнуться с ущербом для репутации из-за сотрудничества с российскими поставщиками.

Куда перенаправили остальные танкеры с российским топливом

Бразилия — не единственное направление, куда в конечном итоге направились суда, которые ранее ассоциировались с американскими поставками. По данным The Maritime Executive, несколько других танкеров изменили маршруты в пользу средиземноморских пунктов назначения.

В частности, российский танкер "Talisman", который также упоминался в сообщениях о возможных поставках дизельного топлива в США, был замечен вблизи Египта.

В то же время судьба танкера "Agioi Fanendes" остается неопределенной. Судно под флагом Мальты, принадлежащее греческому владельцу, более недели находилось в Атлантическом океане в нескольких сотнях миль от американского побережья.

В его системе AIS указан статус "For Orders" — ожидание дальнейших распоряжений. Ранее этот танкер называли одним из первых судов, которые могли доставить российский дизель в США.

Что происходит с договоренностями Трампа и Путина

Перенаправление танкеров ставит под сомнение практическую реализацию договоренностей о поставках российского дизельного топлива на американский рынок. Несмотря на заявления российской стороны о готовности экспортировать топливо, фактических поставок в США пока не зафиксировано.

В то же время Россия продолжает искать покупателей на международном рынке. Бразилия уже приняла два танкера, а третий направляется к её побережью. По оценке The Maritime Executive, пока остается неясным, что станет с соглашением, которое американская администрация представляла как возможность увеличить предложение дизельного топлива на рынке.

Ранее Фокус уже сообщал, что российские танкеры с дизельным топливом начали менять маршруты в США, а одно из судов указало Бразилию вместо американского побережья.

Кроме того, мы сообщали, что танкер "Agioi Fanendes" изменил курс на пути в США, а договоренности об импорте российского дизельного топлива оказались под угрозой.