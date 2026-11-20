Два танкери з російським дизельним пальним прибули до Бразилії, хоча раніше їх пов'язували з постачанням на американський ринок у межах домовленостей Дональда Трампа та Володимира Путіна. Ще одне судно прямує вздовж узбережжя Південної Америки, вказуючи Бразилію як пункт призначення.

Водночас, за даними аналітиків The Maritime Executive, жодна з анонсованих російських партій дизеля досі не потрапила до США. Журналісти проаналізували маршрути танкерів, які вийшли з російських портів у середині жовтня на тлі домовленостей Вашингтона та Москви щодо постачання пального.

Першим до місця призначення, ймовірно, дістався танкер Leruo під прапором Сьєрра-Леоне. Він прибув на якірну стоянку Ітакоатіара в Бразилії на початку цього тижня. Судно дедвейтом 46 тисяч тонн завантажило дизельне пальне в російському порту Приморськ. За оцінками видання, на його борту перебуває близько 40 тисяч метричних тонн дизеля.

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Після прибуття до Ітакоатіари танкер знову вирушив у плавання. Дані автоматичної ідентифікаційної системи AIS свідчать, що він рухається Амазонкою в напрямку міста Манаус.

Слідом за ним до тієї самої якірної стоянки прибув російський танкер-продуктовоз "Приморье". За оцінками The Maritime Executive, він також може перевозити приблизно 40 тисяч тонн дизельного пального.

Ще одне судно — Beast під прапором Сьєрра-Леоне — рухається вздовж південноамериканського узбережжя. У системі AIS його пункт призначення зазначений як "Brazil For Orders" ("Бразилія, очікує розпоряджень").

Таким чином, усі три танкери, які раніше пов'язували з можливими поставками до США, змінили фактичні маршрути або напрямок руху на користь Бразилії.

Чому російський дизель не потрапив до США

Перспективи поставок зіткнулися з політичними та юридичними перешкодами у США. Частина американських політиків виступила проти імпорту російського пального. Серед іншого, вони вказували на санкційні ризики та можливі юридичні наслідки для компаній, які погодяться приймати такі вантажі.

Губернатор штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл також попереджала операторів терміналів і паливні компанії про ризики приймання російського дизеля.

Адміністрація Трампа видала спеціальний дозвіл, який мав полегшити операції з російським пальним. Проте це не переконало потенційних американських покупців приймати вантажі.

Крім юридичних питань, компанії могли зіткнутися з репутаційними втратами через співпрацю з російськими постачальниками.

Куди перенаправили інші танкери з російським пальним

Бразилія — не єдиний напрямок, куди зрештою вирушили судна, які раніше пов'язували з американськими поставками. За інформацією The Maritime Executive, кілька інших танкерів змінили маршрути на користь середземноморських пунктів призначення.

Зокрема, російський танкер Talisman, який також фігурував у повідомленнях про можливе постачання дизеля до США, помітили поблизу Єгипту.

Водночас доля танкера Agioi Fanendes залишається невизначеною. Судно під прапором Мальти, яке належить грецькому власнику, понад тиждень перебувало в Атлантичному океані за кількасот миль від американського узбережжя.

У його системі AIS зазначено статус "For Orders" — очікування подальших розпоряджень. Раніше цей танкер називали одним із перших суден, які могли доставити російський дизель до США.

Що відбувається з домовленостями Трампа та Путіна

Перенаправлення танкерів ставить під питання практичну реалізацію домовленостей про постачання російського дизельного пального на американський ринок. Попри заяви російської сторони про готовність експортувати пальне, фактичних поставок до США поки не зафіксовано.

Водночас Росія продовжує шукати покупців на міжнародному ринку. Бразилія вже прийняла два танкери, а третій прямує до її узбережжя. За оцінкою The Maritime Executive, поки що залишається незрозумілим, що станеться з домовленістю, яку американська адміністрація представляла як можливість збільшити пропозицію дизельного пального на ринку.

Раніше Фокус уже писав, що російські танкери з дизельним пальним почали змінювати маршрути до США, а одне із суден вказало Бразилію замість американського узбережжя.

Також ми повідомляли, що танкер Agioi Fanendes змінив поведінку на маршруті до США, а домовленості щодо імпорту російського дизеля опинилися під загрозою.