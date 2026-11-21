Во время беседы о будущем Украины в Берлине Эммануэль Макрон неожиданно оговорился так, что на несколько секунд сам оказался среди украинцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон с самого начала полномасштабного вторжения России поддерживает Украину и помогает ей противостоять российской агрессии. И, похоже, украинская тема настолько прочно вошла в его политическую повестку дня, что во время выступления в Берлине, посвященного будущему Украины, он неожиданно оговорился и назвал украинцами не только европейцев, но и самого себя.

Сама оплошность французского президента попала на видео BFMTV, а ее дословную цитату привело франкоязычное издание RT en français в материале от 20 ноября.

Инцидент произошел 19 ноября после встречи лидеров стран — участниц "Коалиции желающих", которая состоялась в Берлине. В пресс-конференции также принимали участие президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Энди Бернем и представители администрации президента США Дональда Трампа.

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Итак, во время беседы с журналистами французский президент затронул вопрос о будущем вступлении Украины в НАТО. Обосновывая важность этой темы для европейской безопасности, он неожиданно употребил слово "украинцы", выступая от имени европейцев.

"Je pense qu'aujourd'hui la question se pose, y compris pour nous Ukrainiens… pour nous Européens", — сказал Макрон.

В переводе на украинский язык это означает: "Думаю, сегодня этот вопрос актуален, в частности, и для нас, украинцев… для нас, европейцев".

И хотя французский президент сразу же исправился и продолжил свою мысль, этот момент все же привлек внимание СМИ.

О чем говорил Макрон во время пресс-конференции

Эта фраза прозвучала не случайно в разговоре об Украине. Макрон выступил с заявлением о необходимости вернуться к обсуждению перспективы членства Украины в НАТО.

"Учитывая максималистские позиции России, я считаю, что необходимо вновь поднять вопрос о вступлении Украины в НАТО", — заявил президент Франции.

Он также подчеркнул, что Украине требуются дополнительные средства противовоздушной обороны. По словам Макрона, союзники должны как можно скорее передать Киеву необходимые системы противоракетной защиты и перехватчики.

"Приоритет номер один — развернуть новые противоракетные системы и новые перехватчики. Все, кто имеет возможность предоставить средства обороны и защиты украинских граждан, должны сделать это сейчас", — сказал он.

Президент Франции также отметил, что ближайшие недели будут критическими для Украины, ее населения и всей Европы.

Что известно о позиции Макрона в отношении НАТО

По словам французского лидера, в начале полномасштабного вторжения России вопрос о членстве Украины в НАТО был отложен из-за геополитической ситуации. Однако сейчас, учитывая позицию Москвы на переговорах, по словам Макрона, его следует рассмотреть заново. Президент Франции отметил, что после окончания войны Украина будет иметь многочисленную, хорошо оснащенную и опытную армию, которая будет играть важную роль в системе европейской безопасности. Он также подчеркнул, что Украина должна участвовать в мирных переговорах с позиции силы, а партнеры должны обеспечить ей необходимую военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Берлине подтвердил, что считает членство в НАТО лучшей гарантией безопасности для страны. Он подчеркнул, что украинская армия, боевой опыт и технологии могут укрепить не только Альянс, но и общую систему безопасности Европы. По словам Зеленского, НАТО и Евросоюз остаются ключевыми опорами европейской архитектуры безопасности.

В то же время совместное заявление лидеров Германии, Франции, Великобритании и Украины по итогам встречи предусматривает, что будущие гарантии безопасности должны быть юридически обязательными и согласованными с США. В документе также подчеркивается суверенное право Украины самостоятельно выбирать собственные механизмы обеспечения безопасности и союзы.

Напомним, Франция подтвердила, что ее военнослужащие уже несколько месяцев находятся в Украине, в частности работают в Киеве при посольстве и помогают с подготовкой украинских бойцов и обслуживанием техники. Глава МИД Жан-Ноэль Барро назвал заявления Кремля об участии французских солдат в боевых действиях российской пропагандой и подчеркнул, что Парижу "нечего скрывать".

Также "Фокус" писал, что Великобритания и Франция готовят военный контингент для развертывания в Украине после заключения мирного соглашения, а его прибытие может состояться уже через месяц после его подписания. По данным The Times, в случае нападения России на миротворцев европейским военным будет разрешено открывать ответный огонь, а подготовку к миссии союзники отрабатывают в ходе масштабных учений в Польше.