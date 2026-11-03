Позволят отвечать огнем: Великобритания и Франция готовят миротворцев для Украины, — The Times

Великобритания и Франция готовятся к отправке войск в Украину после окончания войны. В случае нападения России на европейский контингент ему будет разрешено открывать ответный огонь.

В материале The Times журналисты ссылаются на заявления западных чиновников. По данным издания, группа может прибыть в Украину уже через месяц после заключения мирного соглашения. Для этого необходим официальный запрос из Киева.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, как говорится в публикации, заявил: "Это не гипотетический план, а реальные силы, готовые помочь Украине".

Обучение в Польше

В рамках подготовки к развертыванию союзники проведут с 9 по 22 ноября учения в районе польского города Нова-Демба, примерно в 100 км от украинской границы. В них примут участие 2800 военнослужащих, в том числе 1100 французских и 300 британских.

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В ходе учений будут отрабатываться переброска войск и техники, снабжение и защита подразделений.

В подготовке примут участие 11 стран. Десять из них проведут наземные и воздушные маневры в Польше, а Турция организует отдельные учения по разминированию Черного моря.

Напомним, что возможное развертывание миротворческих войск в Украине сопряжено с рядом рисков, в частности из-за сопротивления со стороны России, вопросов, связанных с мандатом миссии и гарантиями безопасности для иностранного контингента.

Кроме того, Фокус писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что миротворческие войска, которые европейские страны могут разместить в Украине после окончания войны, не будут находиться на линии соприкосновения и на оккупированных территориях.