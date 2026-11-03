Дозволять відповідати вогнем: Британія і Франція готують миротворців для України, — The Times

Велика Британія і Франція готують відправлення військ в Україну після припинення війни. У разі нападу Росії на європейський контингент йому дозволять відкривати вогонь у відповідь.

В матеріалі The Times журналісти спираються на слова західних чиновників. За даними видання, група може прибути в Україну вже через місяць після укладення мирної угоди. Для цього потрібен офіційний запит Києва.

Міністр оборони Британії Вес Стрітінг, як йдеться в публікації, заявив: "Це не гіпотетичний план, а реальні сили, готові допомогти Україні".

Навчання в Польщі

Для підготовки до розгортання союзники проведуть з 9 по 22 листопада навчання в районі польського міста Нова-Демба, приблизно за 100 км від українського кордону. У них візьмуть участь 2800 військових, зокрема 1100 французьких і 300 британських.

Під час навчань відпрацьовуватимуть перекидання військ і техніки, постачання та захист підрозділів.

Видео дня

До підготовки долучаться 11 країн. Десять із них проведуть наземні та повітряні маневри в Польщі, а Туреччина організує окреме навчання з розмінування Чорного моря.

Нагадаємо, можливе розгортання миротворчих військ в Україні стикається з низкою ризиків, зокрема через спротив Росії, питання мандата місії та гарантій безпеки для іноземного контингенту.

Також Фокус писав, що президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом говорив, що миротворчих військ, які європейські країни можуть розмістити в Україні після завершення війни, не буде на лінії зіткнення та на окупованих територіях.