Під час розмови про майбутнє України в Берліні Еммануель Макрон несподівано обмовився так, що на кілька секунд сам опинився серед українців.

Президент Франції Еммануель Макрон від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну та допомагає їй протистояти російській агресії. І, схоже, українська тема настільки міцно закріпилася в його політичному порядку денному, що під час виступу в Берліні, присвяченого майбутньому України, він несподівано обмовився та назвав українцями не лише європейців, а й самого себе.

Сама обмовка французького президента потрапила на відео BFMTV, а її дослівну цитату навело французькомовне видання RT en français у матеріалі за 20 листопада.

Інцидент стався 19 листопада після зустрічі лідерів країн — учасниць "Коаліції охочих", яка відбулася в Берліні. У пресконференції також брали участь президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та представники адміністрації президента США Дональда Трампа.

Відео дня

Отож, під час спілкування з журналістами французький президент порушив питання майбутнього вступу України до НАТО. Обґрунтовуючи важливість цієї теми для європейської безпеки, він несподівано вжив слово "українці", говорячи від імені європейців.

"Je pense qu'aujourd'hui la question se pose, y compris pour nous Ukrainiens… pour nous Européens", — сказав Макрон.

У перекладі українською це означає: "Думаю, сьогодні це питання постає, зокрема, і для нас, українців… для нас, європейців".

І хоча французький президент одразу виправився та продовжив свою думку, однак цей момент привернув увагу медіа.

Про що Макрон говорив під час пресконференції

Обмовка пролунала не випадково в розмові про Україну. Макрон виступив із заявою про необхідність повернутися до обговорення перспективи членства України в НАТО.

"З огляду на максималістські позиції Росії, я думаю, що потрібно знову відкрити питання вступу України до НАТО", — заявив французький президент.

Він також наголосив, що Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони. За словами Макрона, союзники мають якнайшвидше передати Києву необхідні системи протиракетного захисту та перехоплювачі.

"Пріоритет номер один — розгорнути нові протиракетні системи та нові перехоплювачі. Усі, хто має можливість надати засоби оборони та захисту українських громадян, повинні зробити це зараз", — сказав він.

Французький президент також зауважив, що наступні тижні будуть критичними для України, її населення та всієї Європи.

Що відомо про позицію Макрона щодо НАТО

За словами французького лідера, на початку повномасштабного вторгнення Росії питання членства України в НАТО було відкладено через геополітичну ситуацію. Однак нині, з огляду на позицію Москви на переговорах, за словами Макрона, його варто розглянути знову. Президент Франції зазначив, що після завершення війни Україна матиме численну, добре оснащену та досвідчену армію, яка відіграватиме важливу роль у системі європейської безпеки. Він також наголосив, що Україна має брати участь у мирних переговорах із позиції сили, а партнери повинні забезпечити її необхідною військовою допомогою.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в Берліні підтвердив, що вважає членство в НАТО найкращою гарантією безпеки для країни. Він наголосив, що українська армія, бойовий досвід і технології можуть посилити не лише Альянс, а й загальну систему безпеки Європи. За словами Зеленського, НАТО та Євросоюз залишаються ключовими опорами європейської безпекової архітектури.

Водночас спільна заява лідерів Німеччини, Франції, Великої Британії та України за підсумками зустрічі передбачає, що майбутні гарантії безпеки мають бути юридично зобов'язувальними та узгодженими зі США. Документ також наголошує на суверенному праві України самостійно обирати власні безпекові механізми та союзи.

Нагадаємо, Франція підтвердила, що її військовослужбовці вже кілька місяців перебувають в Україні, зокрема працюють у Києві при посольстві та допомагають із підготовкою українських бійців і обслуговуванням техніки. Глава МЗС Жан-Ноель Барро назвав заяви Кремля про участь французьких солдатів у бойових діях російською пропагандою та наголосив, що Парижу "нічого приховувати".

Також Фокус писав, що Велика Британія та Франція готують військовий контингент для розгортання в Україні після укладення мирної угоди, а його прибуття може відбутися вже за місяць після її підписання. За даними The Times, у разі нападу Росії на миротворців європейським військовим дозволять відкривати вогонь у відповідь, а підготовку до місії союзники відпрацьовують під час масштабних навчань у Польщі.