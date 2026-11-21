Starshield, от которого зависит часть украинской обороны, оказался в центре конфликта между Илоном Маском и Конгрессом США, а теперь под угрозой находятся миллиардные государственные контракты SpaceX.

Пока миллиардер Илон Маск активно поддерживал Республиканскую партию и демонстрировал близость с Дональдом Трампом, его компания SpaceX продолжала получать многомиллиардные государственные контракты. Однако теперь, когда демократы готовятся укрепить свои позиции в Конгрессе США, у них возникли серьезные вопросы к компании Маска. В частности, законодателей интересует, кто и по каким причинам ограничивал работу спутниковой связи Starshield, от которой зависит связь украинских военных на фронте.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на письма конгрессмена Джима Гаймса, которые оказались в распоряжении журналистов.

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Так, 20 ноября конгрессмен-демократ Джим Хаймс направил официальное обращение непосредственно Илону Маску. В нем он попросил организовать встречу с руководством SpaceX и объяснить обстоятельства сбоев в работе Starshield в Украине в октябре 2026 года. В частности, Хаймса интересует, кто принял решение об ограничении доступа Украины к системе и действовала ли SpaceX самостоятельно или выполняла указания американских властей. Конгрессмен предупредил, что без четких ответов законодатели могут не поддержать дальнейшее финансирование разработок компании для нужд национальной безопасности США.

Отметим, что Гаймс, который в настоящее время является старшим представителем демократов в Комитете Палаты представителей по разведке, а в январе 2027 года должен возглавить его, отметил, что его сотрудники уже неоднократно пытались получить разъяснения от компании, но не получили содержательного ответа.

В своём письме Маску Гаймс выразил сомнение в возможности дальнейшего финансирования военных разработок SpaceX без надлежащего парламентского контроля.

"Мне трудно и дальше поддерживать выделение средств на эти разработанные SpaceX государственные системы, пока я не получу удовлетворительных ответов на свои вопросы о работе Starshield в Украине", — отметил конгрессмен.

Кроме того, Гаймс потребовал предоставить технические разъяснения относительно текущего состояния системы. По его словам, Конгресс должен понимать, на каких территориях Украины работает Starshield, где доступ к ней ограничен и кто принимает решения о таких изменениях.

Конгрессмен также отметил, что Starshield — это услуга, которую правительство США закупает по контракту с SpaceX. Использование коммерческой спутниковой сети Starlink для её работы, по его мнению, не даёт компании права самостоятельно изменять условия предоставления услуги.

Почему финансирование SpaceX находится под угрозой

Параллельно Гаймс направил засекреченное обращение директору Национальной разведки США Джею Клейтону. В засекреченном письме конгрессмен подчеркнул, что американские законодатели не могут финансировать разработку государственных систем, которые правительство не в состоянии полностью контролировать.

"Наш комитет не может одобрить финансирование разработки государственных систем, которые правительство не будет контролировать в полной мере", — написал Хаймс.

Таким образом, конгрессмен прямо связал получение ответов с последующим выделением бюджетных средств на разработки SpaceX.

"Мне сложно и дальше поддерживать выделение средств на эти разработанные SpaceX государственные системы, пока я не получу удовлетворительных ответов на свои вопросы о работе Starshield в Украине", — написал конгрессмен.

Основной инструмент давления, который рассматривает Гаймс, — финансовые полномочия Конгресса.

По данным CNN, после того как в январе 2027 года демократы получат большинство в Конгрессе, конгрессмен планирует воспользоваться механизмом, известным как "ring fencing". Он позволяет временно ограничивать финансирование отдельных проектов до выполнения определенных условий.

Кроме того, законодатели могут сотрудничать с комитетами по ассигнованиям, чтобы перенаправить или заблокировать дополнительные средства, выделенные на разработки SpaceX.

Речь идет о значительных суммах. Компания Маска имеет контракты с американским правительством на миллиарды долларов и играет важную роль в обеспечении национальной безопасности США.

Поэтому возможная приостановка финансирования создает риски не только для SpaceX, но и для самих Соединённых Штатов, которые зависят от её космических и военных технологий.

В то же время речь пока идет о возможном механизме давления, а не о уже принятом решении о расторжении государственных контрактов компании. У SpaceX есть соглашения с американским правительством на миллиарды долларов, в частности в сфере космических систем для национальной безопасности.

Почему ограничения спутниковой связи привлекли внимание Конгресса

В октябре 2026 года военные ВСУ столкнулись с ограничениями в работе системы Starshield. В частности, сообщалось о проблемах со связью у украинских беспилотников, двигавшихся со скоростью более 100 миль в час (около 161 км/ч). Это сказывалось на способности Сил обороны перехватывать российские ударные дроны и использовать собственные беспилотники.

Новая волна сбоев была зафиксирована 12 ноября. Тогда, по сообщениям украинских властей и военных, проблемы со Starshield возникли вдоль всей линии фронта и на оккупированных Россией территориях.

Кстати, расследование Гаймса — не единственная попытка американских законодателей выяснить обстоятельства проблем со спутниковой связью в Украине. Например, 13 ноября сенаторы-демократы Джин Шагин и Крис Кунс также направили Илону Маску официальное письмо. Они потребовали сохранить все документы, переписку и электронные данные SpaceX, касающиеся ограничений Starlink и Starshield в Украине.

Таким образом, американские законодатели пытаются выяснить не только обстоятельства введения конкретных ограничений в отношении Украины, но и то, в какой степени правительство США контролирует технологии, от которых зависят его собственные оборонные и разведывательные проекты.

Напомним, что Россия развертывает собственную спутниковую сеть "Рассвет", которая может обеспечить дистанционное управление ударными дронами на всей территории Украины. Советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов призвал срочно разрабатывать украинские средства РЭБ для противодействия российской спутниковой связи и объяснил, почему нельзя медлить.

Также Фокус сообщал, что украинские военные обнаружили и сбили российский беспилотник, оснащенный терминалом спутниковой связи Starlink компании SpaceX Илона Маска. Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал фото трофея и подтвердил, что Россия использует спутниковую связь для воздушной разведки над Украиной.