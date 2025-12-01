В Украине сбили дрон РФ со "Старлинком": как враг использует спутники Маска (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации устанавливают на свои беспилотники спутниковые терминалы Starlink от компании SpaceX Илона Маска, чтобы проводить разведку в Украине.

Фото российского БПЛА, оснащенного терминалом Starlink, опубликовал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Теперь я могу точно сказать — россияне используют "Старлинк" на БПЛА для воздушной разведки", — написал эксперт.

Дрон РФ с терминалом Starlink Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Зачем дронам Starlink

Как отмечает военный аналитик портала Army Recognition Эван Лерувиллуа, спутниковая сеть Starlink обеспечивает критические функции для военных: канал для передачи видео с FPV-дронов, связь постов наведения, канал обмена данными между разрозненными подразделениями, а также резерв при обрыве волоконных линий и глушении сотовой связи

Несмотря на периодические сбои в работе Starlink, ВСУ продолжают использовать этот вид связи ввиду его преимущества. Технология SpaceX позволяет практически молниеносно передавать информацию между подразделениями, благодаря чему командиры огневых подразделений могут принимать решения за считанные секунды.

Starlink на дронах РФ

В 2024 году стало известно, что россияне устанавливают терминалы Starlink на дроны-камикадзе "Шахед". Такая модернизация позволяет использовать БПЛА для разведки позиций сил противовоздушной обороны Украины, а также направить их по новой траектории. При этом эта связь имеет неограниченную дальность.

"Речь идет об очень широком и мощном канале обратной связи с дроном, возможности передачи информации с него и изменении полетного задания на любом расстоянии", — отметили аналитики Defense Express.

В августе того же года российское командование заявило, что морской дрон "Мурена-300" оборудовали средствами спутниковой связи Илона Маска. Именно поэтому этот безэкипажный катер, способный нести до 500 килограммов груза на расстояние до 500 километров, не боится средств РЭБ.

В сентябре 2025 года российская компания КБ "Валькирия" также представила дрон-матку RD-8, которым можно управлять через спутниковый интернет Starlink. Этот беспилотник представляет собой многоцелевую платформу, способную выполнять функции разведчика, ретранслятора или носителя FPV-дронов.

Как бороться со Starlink на дронах РФ

Сергей Бескрестнов еще в начале 2023 года предупреждал, что классических методов РЭБ недостаточно для глушения дронов РФ, оснащенных антеннами Starlink. При этом он отметил, что спутниковые терминалы уязвимы для атак сверху.

Председатель наблюдательного совета компании SkyAssist в разговоре с Фокусом предположил, что подавление приемной антенны Starlink на "Шахедах" может сработать, но атаковать нужно с воздуха, и технически это сложная, хотя вполне возможная задача.

Основатель предприятия "Антидрон Украина" Сергей Герасимюк подтвердил такую возможность. Он указал на то, что "Шахеды" обнаруживаются средствами радиолокации ПВО, а для подавления связи Starlink на рынке уже есть соответствующие компоненты. Впрочем, мощность таких модулей — всего 5 Вт при цене около 3000 долларов.

Также стоит учитывать, что точечное подавление аналогично с подавлением GNSS-сигналов навигации не имеет смысла, ведь "Шахед" за минуту уже выйдет из зоны действия помех, поскольку средства РЭБ — статичны, а дрон движется с довольно большой скоростью. То есть подобный метод требует целую сеть "глушилок", расположенных на маршруте БПЛА.

