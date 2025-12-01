В Україні збили дрон РФ зі "Старлінком": як ворог використовує супутники Маска (фото)

Збройні сили Російської Федерації встановлюють на свої безпілотники супутникові термінали Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска, щоб проводити розвідку в Україні.

Фото російського БПЛА, оснащеного терміналом Starlink, опублікував український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Тепер я можу точно сказати — росіяни використовують "Старлінк" на БПЛА для повітряної розвідки", — написав експерт.

Дрон РФ з терміналом Starlink Фото: Сергій Флеш/ Telegram Дрон РФ з терміналом Starlink Фото: Сергій Флеш/ Telegram Дрон РФ з терміналом Starlink Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Навіщо дронам Starlink

Як зазначає військовий аналітик порталу Army Recognition Еван Лерувіллуа, супутникова мережа Starlink забезпечує критичні функції для військових: канал для передавання відео з FPV-дронів, зв'язок постів наведення, канал обміну даними між розрізненими підрозділами, а також резерв під час обриву волоконних ліній і глушіння стільникового зв'язку

Попри періодичні збої в роботі Starlink, ЗСУ продовжують використовувати цей вид зв’язку з огляду на його перевагу. Технологія SpaceX дозволяє практично блискавично передавати інформацію між підрозділами, завдяки чому командири вогневих підрозділів можуть ухвалювати рішення за лічені секунди.

Starlink на дронах РФ

У 2024 році стало відомо, що росіяни встановлюють термінали Starlink на дрони-камікадзе "Шахед". Така модернізація дозволяє використовувати БПЛА для розвідки позицій сил протиповітряної оборони України, а також скерувати їх за новою траєкторією. Водночас цей зв'язок має необмежену дальність.

"Йдеться про дуже широкий та потужний канал зворотного зв'язку із дроном, можливість передачі інформації з нього та зміну польотного завдання на будь-якій відстані", — зазначили аналітики Defense Express.

У серпні того ж року російське командування заявило, що морський дрон "Мурена-300" обладнали засобами супутникового зв'язку Ілона Маска. Саме тому цей безекіпажний катер, здатний нести до 500 кілограмів вантажу на відстань до 500 кілометрів, не боїться засобів РЕБ.

У вересні 2025 року російська компанія КБ "Валькірія" також представила дрон-матку RD-8, яким можна керувати через супутниковий інтернет Starlink. Цей безпілотник являє собою багатоцільову платформу, здатну виконувати функції розвідника, ретранслятора або носія FPV-дронів.

Як боротися зі Starlink на дронах РФ

Сергій Бескрестнов ще на початку 2023 року попереджав, що класичних методів РЕБ недостатньо для глушіння дронів РФ, оснащених антенами Starlink. При цьому він зазначив, що супутникові термінали уразливі для атак згори.

Голова наглядової ради компанії SkyAssist у розмові з Фокусом припустив, що придушення приймальної антени Starlink на "Шахедах" може спрацювати, але атакувати потрібно з повітря, і технічно це складне, хоча цілком можливе завдання.

Засновник підприємства "Антидрон Україна" Сергій Герасимюк підтвердив таку можливість. Він вказав на те, що "Шахеди" виявляються засобами радіолокації ППО, а для придушення зв’язку Starlink на ринку вже є відповідні компоненти. Втім, потужність таких модулів — всього 5 Вт при ціні близько 3000 доларів.

Також варто враховувати, що точкове придушення аналогічно з придушенням GNSS-сигналів навігації не має сенсу, адже "Шахед" за хвилину вже вийде з зони дії перешкод, оскільки засоби РЕБ — статичні, а дрон рухається із доволі великою швидкістю. Тобто подібний метод вимагає цілу мережу "глушилок", розташованих на маршруті БПЛА.

