"Рассвет" vs "Старлинк": какую угрозу несут спутники РФ для Украины и как с ними бороться, — "Флеш"

Советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов высказался по поводу российской сети спутниковой связи "Рассвет", которая является аналогом украинской системы Starlink. По словам Бескрестного, россияне постепенно улучшают свою связь, и беспилотники РФ вскоре получат возможность дистанционного онлайн-управления на всей территории Украины. Какие предложения выдвинул советник для противодействия российскому "Старлинку"?

Спутники "Рассвет" РФ свободно пролетают над Украиной и обеспечивают спутниковую связь для россиян над украинской территорией, говорится в посте "Флеша" на странице в Facebook. По мнению специалиста по радиоэлектронике, чтобы справиться с тем, что российские операторы будут управлять БПЛА на любом расстоянии, нужно сосредоточиться на разработке собственных средств РЭБ против "Рассвета".

Публикация советника президента появилась после серии сообщений российских СМИ об очередных успешных запусках спутников. При этом "Флеш" напомнил, что российская связь работает в Украине, в то время как терминалы Starlink от американской компании SpaceX не работают на территории РФ. В публикации отмечается, что "пока есть время", следует сосредоточиться на создании украинских средств противодействия российской системе связи.

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"Решение, на мой взгляд, только одно — направить все силы на создание РЭБ против "Рассвета". Пока есть время. Я считаю эту задачу приоритетной для себя", — написал Бескрестнов.

Под постом "Флеша" в соцсетях появилось несколько десятков комментариев. Среди них звучали предложения о том, как противодействовать россиянам. Некоторые писали, что РЭБ не поможет, поскольку будет слишком заметным, и РФ будет его уничтожать. Другие отмечали, что лучше развивать недорогие зенитные ракеты и перехватчики для уничтожения дронов. Также было предложение сбивать спутники: советник президента не отнесся к такой идее серьезно.

Спутники "Рассвет" — "Флеш" о новой системе РФ Фото: Скриншот

Спутники "Рассвет" — что известно

Отметим, Фокус писал о спутниковой связи "Рассвет", которую россияне начали развивать в 2026 году. В частности, в марте стало известно о запуске сразу 16 спутников, которые, как уверяли россияне, станут аналогом Starlink. Запуск осуществил проект "Бюро 1440", предварительно потратив три года на подготовку и пробные запуски. Позже россияне сообщали об инцидентах с этими аппаратами: в июне три спутника "Рассвет" сгорели, пробыв в космосе три месяца.

В августе российские СМИ сообщали об усилении атак ВСУ в районе дворца диктатора Путина в Геленджике: выяснилось, что там работает система РЭБ "Волна-Купол-Гарант". OCINT-ер с ником "Гарбуз" 8 августа написал в Telegram, что эта система противодействует спутниковой связи Starlink.

Между тем 8 августа Фокус собрал информацию о терминалах Starlink ВСУ, которые действительно не работают на территории РФ. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к миллиардеру и владельцу SpaceX Илону Маску с просьбой о соответствующем разрешении, но положительного ответа не последовало. Между тем аналитики выяснили, что терминалы спутниковой связи помогли бы уничтожать пусковые установки для "Искандеров". Впрочем, расследователи выяснили, что РФ и Китай систематически работают над противодействием Starlink. Среди прочего, они планируют физическое уничтожение в космосе и создают эффективные средства РЭБ.

Напоминаем, что в июле Сергей Бескрестнов дал оценку военному потенциалу спутниковой связи "Рассвет" РФ.