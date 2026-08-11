"Рассвет" vs "Старлінк": яку загрозу несуть супутники РФ для України і як з цим боротись, — "Флеш"

Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов висловився щодо мережі супутникового зв'язку "Рассвет" Росії, який є аналогом Starlink України. Зі слів Бескрестного, росіяни поступово покращують свій зв'язок і безпілотники РФ незабаром матимуть дистанційне онлайн-керування по усій українській території. Які пропозиції радника для протидії російському "Старлінку"?

Супутники "Рассвет" РФ вільно пролітають над Україною та надають супутниковий зв'язок для росіян над українською територією, ідеться у дописі "Флеша" на сторінці Facebook. На думку фахівця з радіоелектроніки, щоб впоратись з тим, що російські оператори керуватимуть БпЛА на будь-якій відстані, потрібно зосередитись на розробці власних засобів РЕБ проти "Рассвета".

Публікація радника президента з'явилась після серії повідомлень росЗМІ про чергові успішні пуски супутників. При цьому "Флеш" нагадав, що російський зв'язок працює в Україні, тим часом як термінали Starlink від американської компанії SpaceX не працюють на території РФ. У дописі наголошується, що "поки є час", слід зосередитись на створенні українських засобів проти російської системи зв'язку.

Відео дня

"Рішення я бачу лише одне спрямувати всі сили на створення РЕБ проти "Рассвет". Поки є час. Я вважаю це завдання пріоритетним для себе", — написав Бескрестнов.

Під дописом "Флеша" у соцмережах з'явилось кілька десятків коментарів. Серед коментарів висловлювались пропозиції, як протидіяти росіянам. Дехто писав, що РЕБ не допоможе, оскільки буде надто помітним і РФ його нищитиме. Інші зауважували, що краще розвивати дешеві зенітні ракети та перехоплювачі для знищення дронів. Також була пропозиція збивати супутники: радник президента не поставився серйозно до такої ідеї.

Супутники Рассвет — "Флеш" про нову систему РФ Фото: Скриншот

Супутники Рассвет — що відомо

Зазначимо, Фокус писав про супутниковий зв'язок "Рассвет", який росіяни почали розвивати у 2026 році. Зокрема, у березні стало відомо про запуск відразу 16 супутників, які, як запевняли росіяни, стануть аналогом Starlink. Пуск провів проєкт "Бюро 1440", перед цим витративши три роки на підготовку та пробні пуски. Згодом росіяни інформували про інциденти з цими апаратами: у червні три супутника "Рассвет" згоріли, пробувши у космосі три місяці.

У серпні росЗМІ інформували про посилення атак ЗСУ у районі палацу диктатора Путіна у Геленджику: з'ясувалось, що там працює система РЕБ "Волна Купол Гарант". OCINTер з ніком "Гарбуз" 8 серпня написав у Telegram, що ця система протидіє супутниковому зв'язку Starlink.

Тим часом 8 серпня Фокус зібрав інформацію про термінали Starlink ЗСУ, які справді не працюють на території РФ. Президент України Володимир Зеленський звернувся до мільярдера та власника StaceX Ілона Маска за відповідним дозволом, але позитивної відповіді не було. Тим часом аналітики з'ясували, що термінали супутникового зв'язку допомогли б знищувати пускові установки для "Іскандерів". Втім, розслідувачі з'ясували, що РФ та Китай системно працюють над протидією Starlink. Серед іншого, планують фізичне знищення у космосі та створюють ефективні засоби РЕБ.

Нагадуємо, у липня Сергій Бескрестнов оцінив військовий потенціал супутникового зв'язку "Рассвет" РФ.