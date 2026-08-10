Українські БпЛА б'ють по ППО поблизу "палацу" Путіна: що вдалося знищити, — ЗМІ

Російська система протиповітряної оборони в районі Геленджика зазнала щонайменше двох ударів українських безпілотників за кілька днів. Спочатку було уражено комплекс радіоелектронної боротьби, а згодом — одну з установок С-400, розташованих неподалік від так званого "палацу" президента РФ Володимира Путіна.

Як пише видання The Moscow Times, знищення російських засобів ППО в районі Геленджика може послабити захист території навколо так званого "палацу" Путіна.

Зокрема, 7 серпня неподалік від об'єкта українські військові уразили російську систему радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант". Вона була розміщена на території військової частини №2156. Факт ураження установки підтвердили супутникові знімки.

Російська система РЕБ призначена, зокрема, для протидії супутниковому зв’язку Starlink. За наявною інформацією, вона здатна забезпечувати захист території площею близько 20 квадратних кілометрів.

Військовий аналітик Ян Матвєєв зазначив, що "Волна Купол Гарант" може бути ефективною проти безпілотників. Водночас, за його словами, система має значні габарити, через що її досить легко виявити за допомогою розвідки з повітря.

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Через два дні після ураження системи РЕБ українські сили завдали нового удару по російській ППО в цьому ж районі. У ніч на 9 серпня було уражено зенітний ракетний комплекс С-400, розташований приблизно за 500 метрів від знищеної установки РЕБ.

Про атаку повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним "Мадяр". За його словами, російський комплекс перед ударом здійснив пуски одразу шести ракет.

Після ураження С-400 на позиції комплексу тривала пожежа, яка не припинялося близько трьох годин.

Крім того, супутникові знімки, які проаналізували після атаки, свідчать про знищення щонайменше однієї пускової установки комплексу.

"Супутниковий знімок показує знищення щонайменше однієї пускової установки… Все, тепер "палац" Путіна залишається без захисту", — заявив Матвєєв.

Що відомо про "палац" Путіна

Так званий "палац Путіна" розташований на Чорноморському узбережжі приблизно за 20 кілометрів від Геленджика. Загалом, цей комплекс набув широкої популярності після розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

За даними розслідування, площа головної будівлі становить близько 17,7 тисячі квадратних метрів. На території комплексу, як стверджувалося, облаштовані храм, кінотеатр, караоке-зона, ресторани, більярдна, басейн, спа-центр, сауни, турецькі лазні та інші приміщення.

Також на території, за даними розслідувачів, є хокейний майданчик, вертолітний майданчик, бібліотека, музична вітальня, аквадискотека та окремі виробничі приміщення. Серед них — м'ясний, рибний, овочевий і десертний цехи.

Ба більше, навколо цього об'єкта встановлена безпольотна зона. Крім того, у розслідуванні стверджувалося, що прилегла територія площею близько 7 тисяч гектарів перебуває у власності або під контролем Федеральної служби безпеки РФ.

В цілому, вартість будівництва комплексу Фонд боротьби з корупцією оцінював щонайменше у 100 мільярдів рублів. Водночас російська влада заперечувала зв'язок об'єкта з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, що 3 серпня під час атаки дронів у селі Архипо-Осипівка біля Геленджика загинули четверо людей, ще 13 були поранені. На відео видно, як російські військові збили безпілотник просто над пляжем із відпочивальниками, а місце вибуху розташоване приблизно за 26 км від резиденції Путіна.

Також Фокус писав, що після атаки курорт у Архипо-Осипівці продовжив працювати у звичному режимі. Попри вибух, пляжі згодом відкрили для відпочивальників, а місцева влада не стала запроваджувати в селищі режим надзвичайної ситуації.