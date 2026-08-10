Украинские БПЛА наносят удары по ПВО вблизи "дворца" Путина: что удалось уничтожить, — СМИ

Российская система противовоздушной обороны в районе Геленджика за несколько дней подверглась как минимум двум ударам украинских беспилотников. Сначала был поражён комплекс радиоэлектронной борьбы, а затем — одна из установок С-400, расположенных недалеко от так называемого "дворца" президента РФ Владимира Путина.

Как пишет издание The Moscow Times, уничтожение российских средств ПВО в районе Геленджика может ослабить защиту территории вокруг так называемого "дворца" Путина.

В частности, 7 августа недалеко от объекта украинские военные поразили российскую систему радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант". Она была размещена на территории воинской части № 2156. Факт поражения установки подтвердили спутниковые снимки.

Российская система РЭБ предназначена, в частности, для противодействия спутниковой связи Starlink. По имеющимся данным, она способна обеспечивать защиту территории площадью около 20 квадратных километров.

Відео дня

Военный аналитик Ян Матвеев отметил, что "Волна Купол Гарант" может быть эффективна против беспилотников. В то же время, по его словам, система имеет значительные габариты, из-за чего её довольно легко обнаружить с помощью воздушной разведки.

Через два дня после поражения системы РЭБ украинские войска нанесли новый удар по российской ПВО в том же районе. В ночь на 9 августа был поражен зенитный ракетный комплекс С-400, расположенный примерно в 500 метрах от уничтоженной установки РЭБ.

Об атаке сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный под позывным "Мадьяр". По его словам, российский комплекс перед ударом произвел запуск сразу шести ракет.

После поражения С-400 на позиции комплекса продолжался пожар, который не угасал около трёх часов.

Кроме того, спутниковые снимки, проанализированные после атаки, свидетельствуют об уничтожении как минимум одной пусковой установки комплекса.

"Спутниковый снимок показывает уничтожение как минимум одной пусковой установки… Всё, теперь "дворец" Путина остаётся без защиты", — заявил Матвеев.

Что известно о "дворце" Путина

Так называемый "дворец Путина" расположен на побережье Чёрного моря примерно в 20 километрах от Геленджика. В целом этот комплекс приобрел широкую известность после расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

По данным расследования, площадь главного здания составляет около 17,7 тысячи квадратных метров. На территории комплекса, как утверждалось, расположены храм, кинотеатр, караоке-зона, рестораны, бильярдная, бассейн, спа-центр, сауны, турецкие бани и другие помещения.

Кроме того, по данным следователей, на территории находятся хоккейная площадка, вертолетная площадка, библиотека, музыкальная гостиная, аквадискотека и отдельные производственные помещения. Среди них — мясной, рыбный, овощной и десертный цеха.

Более того, вокруг этого объекта установлена зона, запретная для полетов. Кроме того, в расследовании утверждалось, что прилегающая территория площадью около 7 тысяч гектаров находится в собственности или под контролем Федеральной службы безопасности РФ.

В целом, Фонд борьбы с коррупцией оценивал стоимость строительства комплекса как минимум в 100 миллиардов рублей. В то же время российские власти отрицали связь этого объекта с Владимиром Путиным.

Напомним, что 3 августа в результате атаки дронов в селе Архипо-Осиповка недалеко от Геленджика погибли четыре человека, ещё 13 получили ранения. На видео видно, как российские военные сбили беспилотник прямо над пляжем с отдыхающими, а место взрыва расположено примерно в 26 км от резиденции Путина.

Кроме того, Фокус сообщал , что после атаки курорт в Архипо-Осиповке продолжил работать в обычном режиме. Несмотря на взрыв, пляжи впоследствии открыли для отдыхающих, а местные власти не стали вводить в поселке режим чрезвычайной ситуации.