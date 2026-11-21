Starshield, від якого залежить частина української оборони, опинився в центрі конфлікту між Ілоном Маском і Конгресом США, а під загрозою тепер мільярдні державні контракти SpaceX.

Поки мільярдер Ілон Маск активно підтримував Республіканську партію та демонстрував близькість із Дональдом Трампом, його SpaceX продовжувала отримувати багатомільярдні державні контракти. Однак тепер, коли демократи готуються посилити свої позиції в Конгресі США, у них виникли серйозні запитання до компанії Маска. Зокрема, законодавців цікавить, хто і з яких причин обмежував роботу супутникового зв'язку Starshield, від якого залежить зв'язок українських військових на фронті.

Про це повідомляє CNN із посиланням на листи конгресмена Джима Гаймса, які опинилися в розпорядженні журналістів.

Так, 20 листопада конгресмен-демократ Джим Гаймс направив офіційне звернення безпосередньо Ілону Маску. У ньому він попросив організувати зустріч із керівництвом SpaceX і пояснити обставини перебоїв у роботі Starshield в Україні в жовтні 2026 року. Зокрема, Гаймса цікавить, хто ухвалив рішення про обмеження доступу України до системи та чи діяла SpaceX самостійно, чи виконувала вказівки американської влади. Конгресмен попередив, що без чітких відповідей законодавці можуть не підтримати подальше фінансування розробок компанії для потреб національної безпеки США.

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Зазначимо, що Гаймс, який нині є старшим представником демократів у Комітеті Палати представників з розвідки, а в січні 2027 року має очолити його, зазначив, що його співробітники вже неодноразово намагалися отримати пояснення від компанії, але не отримали змістовної відповіді.

У своєму листі до Маска Гаймс поставив під сумнів можливість подальшого фінансування військових розробок SpaceX без належного парламентського контролю.

"Мені важко продовжувати підтримувати виділення коштів на ці розроблені SpaceX державні системи, доки я не отримаю задовільних відповідей на свої запитання щодо роботи Starshield в Україні", — зазначив конгресмен.

Окремо Гаймс зажадав надати технічні пояснення щодо нинішнього стану системи. За його словами, Конгрес має розуміти, на яких територіях України Starshield працює, де доступ до нього обмежений і хто ухвалює рішення щодо таких змін.

Конгресмен також звернув увагу, що Starshield — це послуга, яку закуповує уряд США за контрактом із SpaceX. Використання комерційної супутникової мережі Starlink для її роботи, на його думку, не дає компанії права самостійно змінювати умови надання послуги.

Чому під загрозою фінансування SpaceX

Паралельно Гаймс направив засекречене звернення директору Національної розвідки США Джею Клейтону. У засекреченому листі конгресмен наголосив, що американські законодавці не можуть фінансувати розробку державних систем, які уряд не здатний повністю контролювати.

"Наш комітет не може санкціонувати фінансування розробки державних систем, які уряд не контролюватиме повною мірою", — написав Гаймс.

Таким чином, конгресмен прямо пов'язав отримання відповідей із подальшим виділенням бюджетних коштів на розробки SpaceX.

"Мені важко й надалі підтримувати виділення коштів на ці розроблені SpaceX державні системи, доки я не отримаю задовільних відповідей на свої запитання щодо роботи Starshield в Україні", — написав конгресмен.

Основний інструмент тиску, який розглядає Гаймс, — фінансові повноваження Конгресу.

За даними CNN, після переходу демократів до більшості в Конгресі в січні 2027 року конгресмен планує використати механізм, відомий як ring fencing. Він дозволяє тимчасово обмежувати фінансування окремих проєктів до виконання визначених умов.

Крім того, законодавці можуть співпрацювати з комітетами з питань асигнувань, щоб перенаправити або заблокувати додаткові кошти на розробки SpaceX.

Ідеться про значні суми. Компанія Маска має контракти з американським урядом на мільярди доларів і відіграє важливу роль у забезпеченні національної безпеки США.

Тому можливе блокування фінансування створює ризики не лише для SpaceX, а й для самих Сполучених Штатів, які залежать від її космічних та військових технологій.

Водночас ідеться поки що про можливий механізм тиску, а не про вже ухвалене рішення припинити державні контракти компанії. SpaceX має угоди з американським урядом на мільярди доларів, зокрема у сфері космічних систем для національної безпеки.

Чому обмеження супутникового зв'язку привернули увагу Конгресу

У жовтні 2026 року військові ЗСУ зіткнулися з обмеженнями в роботі Starshield. Зокрема, повідомлялося про проблеми зі зв'язком для українських безпілотників, які рухалися зі швидкістю понад 100 миль на годину (близько 161 км/год). Це впливало на можливості Сил оборони перехоплювати російські ударні дрони та використовувати власні безпілотники.

Нова хвиля перебоїв була зафіксована 12 листопада. Тоді, за повідомленнями української влади та військових, проблеми зі Starshield виникли вздовж усієї лінії фронту та на окупованих Росією територіях.

До речі, розслідування Гаймса — не єдина спроба американських законодавців з'ясувати обставини проблем із супутниковим зв'язком в Україні. Наприклад, 13 листопада сенатори-демократи Джин Шагін і Кріс Кунс також направили Ілону Маску офіційного листа. Вони зажадали зберегти всі документи, листування та електронні дані SpaceX, які стосуються обмежень Starlink і Starshield в Україні.

Таким чином, американські законодавці намагаються з'ясувати не лише обставини конкретних обмежень для України, а й те, наскільки уряд США контролює технології, від яких залежать його власні оборонні та розвідувальні проєкти.

Нагадаємо, Росія розгортає власну супутникову мережу "Рассвет", яка може забезпечити дистанційне керування ударними дронами по всій території України. Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов закликав терміново розробляти українські засоби РЕБ для протидії російському супутниковому зв'язку та пояснив, чому зволікати не можна.

Також Фокус писав, що українські військові виявили та збили російський безпілотник, оснащений терміналом супутникового зв'язку Starlink компанії SpaceX Ілона Маска. Український фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив фото трофея та підтвердив, що Росія використовує супутниковий зв'язок для повітряної розвідки над Україною.