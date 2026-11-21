Первая леди США Мелания Трамп уклонилась от ответа на вопрос журналиста о самой плохой привычке президента Дональда Трампа.

Во время общения с прессой она сначала заявила, что это личная информация, а затем назвала три слова, связанные с названием её нового документального сериала, сообщает издание Unilad.

Журналист спросил Меланию Трамп, о какой самой плохой привычке её мужа она могла бы рассказать аудитории, чтобы показать неизвестную сторону жизни президентской семьи.

Сначала первая леди улыбнулась и ответила: "О, это личное".

Однако репортер настаивал и попросил назвать хотя бы одну привычку. В ответ Мелания сказала: "Доверие. Доверие и семья", сославшись на название первого эпизода своего документального сериала "Семья и доверие".

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Во время беседы с журналистами первую леди также спросили, беспокоят ли её планы демократов провести расследование в отношении семьи Трампа после того, как они получат контроль над обеими палатами Конгресса.

Мелания заявила, что её семья уже многое пережила и привыкла к подобным ситуациям.

"Ну, мы уже многое пережили. И мы к этому привыкли", — ответила она.

В то же время первая леди призвала демократов сосредоточиться на других вопросах.

"Я просто предлагаю им сосредоточиться на позитивных вещах и уделить время заботе о Соединённых Штатах, а не тратить его на расследование", — сказала Мелания Трамп.

Напомним, что Мелания Трамп появилась на публике в роскошном наряде. Супруга американского президента надела клетчатое пальто и обула туфли-лодочки на высоких шпильках.

В сети стало вирусным видео, на котором видно, как во время подписания документа Дональд Трамп сделал замечание своей жене. Передавая ей ручку для подписи, президент заявил: "Не знаю вообще, имеет ли её подпись какое-то значение".