"Это личное": Мелания Трамп неожиданно отреагировала на вопрос о худшей привычке мужа
Первая леди США Мелания Трамп уклонилась от ответа на вопрос журналиста о самой плохой привычке президента Дональда Трампа.
Во время общения с прессой она сначала заявила, что это личная информация, а затем назвала три слова, связанные с названием её нового документального сериала, сообщает издание Unilad.
Журналист спросил Меланию Трамп, о какой самой плохой привычке её мужа она могла бы рассказать аудитории, чтобы показать неизвестную сторону жизни президентской семьи.
Сначала первая леди улыбнулась и ответила: "О, это личное".
Однако репортер настаивал и попросил назвать хотя бы одну привычку. В ответ Мелания сказала: "Доверие. Доверие и семья", сославшись на название первого эпизода своего документального сериала "Семья и доверие".
Во время беседы с журналистами первую леди также спросили, беспокоят ли её планы демократов провести расследование в отношении семьи Трампа после того, как они получат контроль над обеими палатами Конгресса.
Мелания заявила, что её семья уже многое пережила и привыкла к подобным ситуациям.
"Ну, мы уже многое пережили. И мы к этому привыкли", — ответила она.
В то же время первая леди призвала демократов сосредоточиться на других вопросах.
"Я просто предлагаю им сосредоточиться на позитивных вещах и уделить время заботе о Соединённых Штатах, а не тратить его на расследование", — сказала Мелания Трамп.
Напомним, что Мелания Трамп появилась на публике в роскошном наряде. Супруга американского президента надела клетчатое пальто и обула туфли-лодочки на высоких шпильках.
В сети стало вирусным видео, на котором видно, как во время подписания документа Дональд Трамп сделал замечание своей жене. Передавая ей ручку для подписи, президент заявил: "Не знаю вообще, имеет ли её подпись какое-то значение".