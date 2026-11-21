Перша леді США Меланія Трамп ухилилася від відповіді на запитання журналіста про найгіршу звичку президента Дональда Трампа.

Під час спілкування з пресою вона спочатку заявила, що це приватна інформація, а згодом назвала три слова, пов'язані з назвою її нового документального серіалу, повідомляє видання Unilad.

Журналіст запитав Меланію Трамп, якою найгіршою звичкою її чоловіка вона могла б поділитися з аудиторією, щоб показати невідомий бік життя президентської родини.

Спочатку перша леді посміхнулася та відповіла: "О, це приватно".

Однак репортер наполягав і попросив назвати хоча б одну звичку. У відповідь Меланія сказала: "Довіра. Довіра і сім'я", відсилаючи до назви першого епізоду свого документального серіалу "Сім'я і довіра".

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Під час спілкування з журналістами першу леді також запитали, чи непокоять її плани демократів провести розслідування щодо родини Трампа після того, як вони отримають контроль над обома палатами Конгресу.

Меланія заявила, що її родина вже багато чого пережила і звикла до подібних ситуацій.

"Ну, ми вже багато чого пережили. І ми до цього звикли", — відповіла вона.

Водночас перша леді закликала демократів зосередитися на інших питаннях.

"Я просто пропоную їм зосередитися на позитивних речах і приділити час турботі про Сполучені Штати, а не витрачати його на розслідування", — сказала Меланія Трамп.

Нагадаємо, що Меланія Трамп вийшла на публіку у розкішному образі. Дружина американського президента одягла картате пальто і взула туфлі-човники на високих шпильках.

У мережі завірусилось відео, як під час підписання документу Дональд Трамп дорікнув своїй дружині. Передаючи їй ручку на підпис, президент заявив: "Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення".