Бывшие сотрудники Nvidia обвиняли генерального директора компании Дженсена Хуанга в запугивании подчиненных, угрозах физической расправы и высказываниях непристойного характера. Эти обвинения фигурировали в судебных делах о незаконных увольнениях в 2004 и 2006 годах.

Старые свидетельства вновь привлекли внимание на фоне нынешних скандалов вокруг Хуанга, в частности сообщений о его личных связях с женщиной, которую правительство США подозревает в шпионаже в пользу Китая, сообщает Bloomberg.

Одним из заявителей был Стивен Петтигрю — первый штатный юрист Nvidia, присоединившийся к компании в 1999 году после её выхода на биржу.

В иске о дискриминации по возрасту и незаконном увольнении Петтигрю утверждал, что регулярно становился свидетелем оскорблений и запугиваний сотрудников со стороны Хуанга. В июне 2006 года его уволили после того, как он выразил недовольство поведением руководителя.

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"Он кричал на них, угрожал нанести тяжкие телесные повреждения и высказывал непристойные замечания, сопровождая их вульгарными жестами", — говорится в иске.

Петтигрю требовал компенсацию в размере более 2,6 млн долларов. Nvidia опровергала обвинения и настаивала, что причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты его работы. Компания предлагала урегулировать конфликт за 175 тысяч долларов.

В декабре 2009 года стороны заключили конфиденциальное соглашение.

В материалах дела также упоминался эпизод с участием неназванного топ-менеджера Nvidia, который якобы угрожал сотруднику оторвать руку и избить его ею. Кроме того, он использовал вульгарную оскорбительную фразу, связанную с бизнес-планом сотрудника.

Еще одно обвинение выдвинул Майкл Уинстон, который в сентябре 2004 года стал старшим вице-президентом Nvidia по управлению персоналом. Однако на этой должности он проработал всего четыре недели.

В 2005 году Уинстон подал жалобу, заявив, что его уволили после того, как он выступил против жестокого обращения Хуанга с сотрудниками. В частности, он указывал на действия, которые считал домогательствами на рабочем месте.

Как ранее сообщала The New York Times, компания Nvidia заключила с Уинстоном конфиденциальное мировое соглашение на сумму более 1 млн долларов.

Впоследствии Уинстон стал известен как корпоративный разоблачитель. Присяжные присудили ему 3,8 млн долларов компенсации по делу против Countrywide Financial Corp. за критику кредитной политики компании. Однако федеральный апелляционный суд отменил это решение.

Оба бывших сотрудника Nvidia — Петтигрю и Уинстон — уже скончались.

Ранее Фокус подробно писал об отставке Дженсена Хуанга из Nvidia на фоне скандала и о том, кто временно возглавил компанию.

Кроме того, мы сообщали о подробностях последних дней пребывания Хуанга на посту и о поиске преемника для одного из крупнейших производителей микросхем в мире.