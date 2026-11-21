Колишні співробітники Nvidia звинувачували генерального директора компанії Дженсена Хуанга в залякуванні підлеглих, погрозах фізичної розправи та висловлюваннях непристойного характеру. Ці звинувачення фігурували у судових справах про незаконні звільнення у 2004 та 2006 роках.

Старі свідчення знову привернули увагу на тлі нинішніх скандалів навколо Хуанга, зокрема повідомлень про його особисті зв'язки з жінкою, яку уряд США підозрює у шпигунстві на користь Китаю, повідомляє Bloomberg.

Одним із заявників був Стівен Петтігрю — перший штатний юрист Nvidia, який приєднався до компанії у 1999 році після її виходу на біржу.

У позові про дискримінацію за віком і незаконне звільнення Петтігрю стверджував, що регулярно ставав свідком образ і залякування працівників з боку Хуанга. У червні 2006 року його звільнили після того, як він висловив невдоволення поведінкою керівника.

"Він кричав на них, погрожував завдати тяжких тілесних ушкоджень і відпускав непристойні коментарі, супроводжуючи їх вульгарними рухами", — йдеться у позові.

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Петтігрю вимагав компенсацію понад 2,6 млн доларів. Nvidia заперечувала звинувачення та наполягала, що причиною звільнення були незадовільні результати його роботи. Компанія пропонувала врегулювати конфлікт за 175 тисяч доларів.

У грудні 2009 року сторони уклали конфіденційну угоду.

У матеріалах справи також згадувався епізод за участю неназваного топменеджера Nvidia, який нібито погрожував співробітнику відірвати руку та побити його нею. Крім того, він використав вульгарну образливу фразу, пов'язану з бізнес-планом працівника.

Ще одне звинувачення висунув Майкл Вінстон, який у вересні 2004 року став старшим віцепрезидентом Nvidia з управління персоналом. Однак на посаді він пропрацював лише чотири тижні.

У 2005 році Вінстон подав скаргу, заявивши, що його звільнили після того, як він виступив проти жорстокого поводження Хуанга зі співробітниками. Зокрема, він вказував на дії, які вважав домаганнями на робочому місці.

Як раніше повідомляла The New York Times, Nvidia уклала з Вінстоном конфіденційну мирову угоду на суму понад 1 млн доларів.

Згодом Вінстон став відомим як корпоративний викривач. Присяжні присудили йому 3,8 млн доларів компенсації у справі проти Countrywide Financial Corp. за критику кредитної політики компанії. Однак федеральний апеляційний суд скасував це рішення.

Обидва колишні співробітники Nvidia — Петтігрю та Вінстон — уже померли.

Фокус раніше докладно писав про відставку Дженсена Хуанга з Nvidia на тлі скандалу та про те, хто тимчасово очолив компанію.

Також ми повідомляли про подробиці останніх днів Хуанга на посаді та пошук наступника для одного з найбільших виробників чипів у світі.