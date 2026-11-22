Жители английской деревни решили пойти ва-банк из-за планов властей поселить по соседству почти тысячу просителей убежища — и даже придумали, кем они хотят стать вместо британцев.

Власти любого государства должны заботиться о благосостоянии и безопасности своих граждан, учитывая их потребности и проблемы. Если решения чиновников могут существенно повлиять на привычный образ жизни людей, общественность имеет право выразить свою позицию и потребовать изменений. Именно так решили поступить жители английской деревни Барнгем, которые организовали показательный референдум о независимости от Великобритании из-за планов властей разместить неподалеку сотни просителей убежища. Об этом сообщило издание Sky News.

Речь идет о деревне Барнем (Barnham), расположенной в графстве Саффолк на востоке Англии, где 21 ноября прошло голосование по вопросу выхода из состава Великобритании. Его организовал местный приходской совет Barnham Parish Council.

Видео дня

Организаторы предложили жителям поддержать присвоение Барну особого статуса — коронной зависимой территории (Crown Dependency). По замыслу инициаторов, село должно было бы сохранить связь с британской короной, но выйти из-под юрисдикции Министерства внутренних дел.

"Если результат окажется положительным, мы провозгласим себя бейливиками Барнема", — заявил председатель приходского совета Барнема Джон Бауэрвин.

Бейливик — это территориальная единица, которой управляет бейлиф. Именно такой статус имеют, в частности, Джерси и Гернси.

В целом право голоса на выборах имели примерно 400–500 местных жителей. В бюллетенях предлагалось ответить "да" или "нет" на вопрос о поддержке петиции о придании населённому пункту статуса коронной зависимой территории.

По итогам подсчёта:

257 человек проголосовали за независимость;

16 высказались против;

один бюллетень был признан испорченным.

Впрочем, несмотря на убедительный результат, независимости село не получит, ведь результаты голосования не имеют юридической силы. Таким образом, село остается частью Великобритании.

Почему село решило отделиться от Великобритании

Причиной недовольства местных жителей стало предложение британского правительства организовать центр временного размещения лиц, ищущих убежища, на территории бывшей военной авиабазы Королевских военно-воздушных сил RAF Barnham. Речь идет об объекте Министерства обороны Великобритании, который больше не используется по военному назначению.

Правительство рассматривает возможность организовать там временное жилье для 931 человека, подавших заявления о предоставлении убежища. Речь идет о взрослых мужчинах в возрасте от 18 до 65 лет.

План предусматривает переоборудование имеющихся зданий и установку дополнительных модульных помещений. Об этом говорится в официальных документах совета Западного Саффолка (West Suffolk Council).

В Министерстве внутренних дел также отметили, что в случае реализации проекта на территории будет обеспечена круглосуточная охрана, система видеонаблюдения и необходимая инфраструктура. Люди будут проживать там на начальном этапе рассмотрения их заявлений, а не переселяться в местную общину.

Ожидается, что в случае открытия объект будет эксплуатироваться не менее 10 лет.

Что говорят местные жители и власти

Местные жители выступают против такого решения. Одно из главных недовольств жителей Барнема заключается в том, что решение о возможном размещении большого количества людей вблизи их села продвигается без надлежащего, по их мнению, согласования с местной общиной.

Кроме того, они опасаются, что появление крупного центра для лиц, ищущих убежища, повлияет на безопасность, инфраструктуру и привычный уклад жизни небольшого населенного пункта.

В то же время представители местной общины подчеркивают, что не выступают против приема людей, нуждающихся в защите, как такового. Председатель Ассоциации жителей Барнгема Хелен Бек заявила, что деревня готова принять разумное количество просителей убежища, но не сотни людей одновременно.

"Если нас попросят принять разумное количество людей, мы это сделаем и постараемся интегрировать их в жизнь села. Но просить нас принять 931 человека — это совсем другое дело, ведь такое количество значительно превышает нашу справедливую долю", — пояснила она в комментарии Sky News.

Как отреагировало британское правительство

В Министерстве внутренних дел Великобритании заявили, что принимают во внимание опасения местных жителей и работают над распределением центров для просителей убежища между различными регионами страны.

"Мы признаем силу чувств в местных общинах и внимательно прислушиваемся к опасениям, которые высказывают жители", — сообщили в ведомстве.

Там также пояснили, что правительство планирует закрыть отели, которые в настоящее время используются для размещения лиц, ищущих убежища, и перейти к альтернативным вариантам, в частности к бывшим военным объектам. По словам представителей министерства, такие центры должны быть автономными, оснащенными круглосуточной охраной и системами видеонаблюдения, чтобы минимизировать воздействие на окружающие общины.

В то же время окончательного решения об использовании бывшей базы RAF Barnham пока нет. Это подтверждается официальной справкой британского правительства от 13 ноября 2026 года.

Барнем — не первая английская деревня, проголосовавшая за независимость

Подобная история уже произошла в сентябре 2026 года в деревне Пиддингтон (Piddington) в графстве Оксфордшир. Там жители также провели символическое голосование за выход из состава Великобритании. Причиной стало решение правительства рассмотреть возможность размещения 1256 просителей убежища на территории бывшей военной базы RAF Bicester.

Тогда за независимость проголосовали 285 человек, против — 26. Еще один бюллетень был признан недействительным.

Как и в случае с Барнгемом, голосование не имело юридических последствий и не изменило административный статус населённого пункта.

Несмотря на протесты местных жителей, впоследствии британские власти дали полное разрешение на переоборудование военного объекта в Бистере для размещения лиц, ищущих убежища. Представители местного сообщества заявили о намерении обжаловать это решение в суде.

Напомним, недавно латвийские пограничники обнаружили подземный туннель, через который 15 мигрантов пытались незаконно проникнуть в страну из Беларуси. Это первый подобный случай в Латвии: тайный проход обнаружили ночью 10 августа недалеко от пограничного заграждения, а всех нарушителей после задержания отправили обратно.

Кроме того, Фокус сообщал, что испанская Сеута оказалась в центре миграционного кризиса после того, как тысячи граждан Марокко начали массово переплывать море, преодолевать ограждения и проникать на испанскую территорию, а через неделю при попытках добраться до берега погибли четыре человека.