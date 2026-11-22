Жителі англійського села вирішили піти ва-банк через плани влади поселити поруч майже тисячу шукачів притулку — і навіть придумали, на кого хочуть перетворитися замість британців.

Влада будь-якої держави має дбати про добробут і безпеку своїх громадян, враховуючи їхні потреби та проблеми. Якщо рішення чиновників можуть суттєво вплинути на звичний спосіб життя людей, громада має право висловити свою позицію та вимагати змін. Саме так вирішили вчинити жителі англійського села Барнгем, які організували показовий референдум за незалежність від Великої Британії через плани влади розмістити неподалік сотні шукачів притулку. Про це повідомило видання Sky News.

Йдеться про село Барнем (Barnham), що розташоване в графстві Саффолк на сході Англії, в якому 21 листопада пройшло голосування за вихід зі складу Великої Британії. Його організувала місцева парафіяльна рада Barnham Parish Council.

Відео дня

Організатори запропонували жителям підтримати надання Барнему особливого статусу — коронної залежної території (Crown Dependency). За задумом ініціаторів, село мало б зберегти зв'язок із британською короною, але вийти з-під юрисдикції Міністерства внутрішніх справ.

"Якщо результат буде позитивним, ми оголосимо себе бейлівиком Барнема", — заявив голова парафіяльної ради Барнема Джон Бауервін.

Бейлівік — це територіальна одиниця, якою керує бейліф. Саме такий статус мають, зокрема, Джерсі та Гернсі.

Загалом право голосу на виборах мали приблизно 400–500 місцевих жителів. У бюлетенях пропонували відповісти "так" або "ні" на питання про підтримку петиції щодо надання населеному пункту статусу коронної залежної території.

За підсумками підрахунку:

257 людей проголосували за незалежність;

16 висловилися проти;

один бюлетень визнали зіпсованим.

Втім, попри переконливий результат, незалежності село не отримає, адже результати голосування не мають юридичної сили. Таким чином село залишається частиною Великої Британії.

Чому село вирішило відокремитися від Великої Британії

Причиною невдоволення місцевих стала пропозиція британського уряду облаштувати центр тимчасового розміщення шукачів притулку на території колишньої військової авіабази Королівських військово-повітряних сил RAF Barnham. Йдеться про об'єкт Міністерства оборони Великої Британії, який більше не використовується за військовим призначенням.

Уряд розглядає можливість облаштувати там тимчасове житло для 931 людини, які подали заяви на отримання притулку. Йдеться про дорослих чоловіків віком від 18 до 65 років.

План передбачає переобладнання наявних будівель і встановлення додаткових модульних приміщень. Про це йдеться в офіційних документах ради Західного Саффолка (West Suffolk Council).

У Міністерстві внутрішніх справ також зазначили, що в разі реалізації проєкту територія матиме цілодобову охорону, систему відеоспостереження та необхідну інфраструктуру. Люди проживатимуть там на початковому етапі розгляду їхніх заяв, а не переселятимуться до місцевої громади.

Очікується, що об'єкт у разі відкриття використовуватимуть щонайменше 10 років.

Що кажуть місцеві жителі та влада

Місцеві жителі виступають проти такого рішення. Одне з головних невдоволень жителів Барнема полягає в тому, що рішення про можливе розміщення великої кількості людей поблизу їхнього села просувається без належного, на їхню думку, узгодження з місцевою громадою.

А ще вони побоюються, що поява великого центру для шукачів притулку вплине на безпеку, інфраструктуру та звичне життя невеликого населеного пункту.

Водночас представники місцевої громади наголошують, що не виступають проти прийому людей, які потребують захисту, як такого. Голова Асоціації жителів Барнгема Гелен Бек заявила, що село готове прийняти справедливу кількість шукачів притулку, але не сотні людей одночасно.

"Якщо нас попросять прийняти розумну кількість людей, ми це зробимо і спробуємо інтегрувати їх у життя села. Але просити нас прийняти 931 людину — це зовсім інша справа, адже така кількість значно перевищує нашу справедливу частку", — пояснила вона в коментарі Sky News.

Як відреагував британський уряд

У Міністерстві внутрішніх справ Великої Британії заявили, що враховують занепокоєння місцевих жителів і працюють над розподілом центрів для шукачів притулку між різними регіонами країни.

"Ми визнаємо силу почуттів у місцевих громадах і уважно прислухаємося до занепокоєнь, які висловлюють жителі", — повідомили у відомстві.

Там також пояснили, що уряд планує закрити готелі, які зараз використовують для розміщення шукачів притулку, та перейти до альтернативних варіантів, зокрема колишніх військових об'єктів. За словами представників міністерства, такі центри мають бути автономними, обладнаними цілодобовою охороною та системами відеоспостереження, щоб мінімізувати вплив на навколишні громади.

Водночас остаточного рішення щодо використання колишньої бази RAF Barnham ще немає. Це підтверджує офіційна довідка британського уряду від 13 листопада 2026 року.

Барнем — не перше англійське село, яке проголосувало за незалежність

Подібна історія вже сталася у вересні 2026 року в селі Піддінгтон (Piddington) в графстві Оксфордшир. Там жителі також провели символічне голосування за вихід зі складу Великої Британії. Причиною стало рішення уряду розглянути можливість розміщення 1256 шукачів притулку на території колишньої військової бази RAF Bicester.

Тоді за незалежність проголосували 285 людей, проти — 26. Ще один бюлетень визнали недійсним.

Як і у випадку з Барнгемом, голосування не мало юридичних наслідків і не змінило адміністративного статусу населеного пункту.

Попри протест місцевих жителів, згодом британська влада надала повний дозвіл на переобладнання військового об'єкта в Бістері для розміщення шукачів притулку. Представники громади заявили про намір оскаржити рішення в суді.

Нагадаємо, нещодавно латвійські прикордонники виявили підземний тунель, через який 15 мігрантів намагалися незаконно потрапити до країни з Білорусі. Це перший подібний випадок у Латвії: таємний хід знайшли вночі 10 серпня неподалік прикордонної огорожі, а всіх порушників після затримання повернули назад.

Також Фокус писав, що іспанська Сеута опинилася в центрі міграційної кризи після того, як тисячі громадян Марокко почали масово перепливати море, долати огорожі та проникати на іспанську територію, а за тиждень під час спроб дістатися берега загинули четверо людей.