В центральной части штата Калифорния неизвестные устроили стрельбу во время концерта. На мероприятии присутствовали не менее 150 человек.

Перестрелка разразилась около 19:30 по местному времени в субботу, 21 ноября, на концерте в городке Стратмор — небольшом населенном пункте в центре штата. В результате инцидента, по имеющимся данным, ранены по меньшей мере 9 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии из-за ранения в грудь. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на заявление местного шерифа.

Правоохранители установили, что стрельбу открыла группа неизвестных лиц. Они внезапно открыли огонь в сторону толпы, ранив людей. Пока неизвестно, сколько именно злоумышленников и по какой причине устроили инцидент.

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Известно, что в результате стрельбы одному 26-летнему мужчине, получившему ранение в грудь, потребовалось хирургическое вмешательство. Еще двое пострадавших в возрасте 19 и 22 лет также нуждались в хирургическом вмешательстве, а шестеро человек получили легкие ранения.

Впоследствии местные власти заявили, что за стрельбой может стоять "бандитская группировка", однако подробности раскрывать отказались.

На самом концерте, во время которого произошел инцидент, выступали артисты из соседних штатов. Среди артистов пострадавших, по предварительным данным, обнаружено не было.

На момент публикации, по данным СМИ, информации о задержанных виновниках инцидента не поступало. Местному населению больше ничего не угрожает, заявили местные власти.

Как сообщает агентство UPI, позже следователи выяснили, что это событие было масштабным концертом, организованным группировкой "Нортенос". Федеральные власти характеризуют эту группу как сеть преступных уличных банд, терроризировавших Сан-Франциско и другие регионы штата посредством "безжалостной кампании стрельбы, ограблений, незаконного оборота оружия, торговли наркотиками и вымогательства".

Напомним, 12 ноября произошла стрельба возле Белого дома: один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Кроме того, ранее произошла стрельба в польском Кракове, в результате которой 2 человека погибли и еще 10 получили ранения.