У центральній частині штату Каліфорнія невідомі влаштували стрілянину під час концерту. На заході були присутні щонайменше 150 осіб.

Стрілянина спалахнула близько 19:30 за місцевим часом у суботу, 21 листопада, на концерті у містечку Стратмор — невеликому населеному пункті в центрі штату. Внаслідок інциденту відомо про щонайменше 9 поранених, серед яких одна людина опинилася у важкому стані через поранення у груди. Про це розповіло видання Assotiated Press з посиланням на заяву місцевого шерифа.

Правоохоронці розкрили, що стрілянину відкрила група невідомих осіб. Вони раптово відкрили вогонь у бік натовпу, поранивши людей. Наразі невідомо, скільки саме зловмисників і з якої причини влаштували інцидент.

Відомо, що внаслідок стрілянини один 26-річний чоловік, який отримав поранення в груди, потребував хірургічного втручання. Ще двоє постраждалих віком 19 та 22 років також потребували хірургічного втручання, а шестеро людей отримали легкі поранення.

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Згодом місцева влада заявила, що за стріляниною може стояти "бандитське угруповання", проте подробиці відмовилася розкривати.

На самому концерті, під час якого стався інцидент, виступали виконавці із сусідніх штатів. Серед артистів постраждалих, попередньо, виявлено не було.

На момент публікації, за інформацією ЗМІ, даних щодо затриманих винуватців інциденту не надходило. Більше місцевому населенню нічого не загрожує, заявила місцева влада.

Як пише медіа Upi, пізніше слідчі з’ясували, що ця подія була масштабним концертом, організованим угрупованням "Нортенос". Федеральні органи влади характеризують цю групу як мережу злочинних вуличних банд, що тероризували Сан-Франциско та інші регіони штату шляхом "безжальної кампанії стрілянини, пограбувань, незаконного обігу зброї, торгівлі наркотиками та вимагання".

Нагадаємо, 12 листопада сталася стрілянина біля Білого дому: одна людина загинула і ще 4 зазнали поранень.

Також раніше стрілянина сталася у польському Кракові, внаслідок чого 2 людей загинули і ще 10 були поранені.