Одна людина загинула, четверо поранені: подробиці стрілянини біля Білого дому (відео)

Чоловік відкрив вогонь за 2 кілометри на північ від Білого дому: спершу в спортзалі, а потім уже на вулиці. Стан одного з постраждалих медики оцінюють як критичний.

Чоловік застрелив відвідувача спортзалу в центрі Вашингтона, після чого втік і поранив на вулиці ще чотирьох людей. Про це повідомила міська поліція, пише Associated Press.

Стрілянина сталася близько восьмої ранку в районі Logan Circle – приблизно за півтора кілометра на північ від Білого дому. За словами тимчасового керівника столичної поліції Джеффрі Керролла, один чоловік загинув на місці у спортзалі, ще один постраждалий перебуває в критичному стані.

У залі на момент нападу було близько пʼятдесяти людей, розповів один із відвідувачів Джеймс Спеллман.

"За кілька секунд чоловік упав на землю, і натекла калюжа крові. Один із відвідувачів кинувся допомогти йому. Він загинув миттєво. Його поранили в шию", – сказав він.

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Інший свідок, Ентоні Майронс, у момент пострілу був у кардіозоні й спершу вирішив, що зі стіни щось упало. За його словами, хтось намагався допомогти пораненому, а потім спрацювала пожежна сигналізація – і більшість людей побігли до виходу.

Значну частину кварталу на 15-й вулиці Північний Захід оточили, а мешканців просили обходити район, де розташовані фітнес-центр VIDA, єпископальна церква Святого Луки, житлові будинки та супермаркет Whole Foods. Школи поблизу перевели в режим локдауну. Спецпризначенці та поліцейські зайняли позиції на даху житлового будинку й унизу під ним.

Нападник забарикадувався в квартирі на сьомому поверсі неподалік і спілкувався телефоном із поліцейськими переговорниками. Саме там він і загинув – заподіявши собі смертельне поранення, повідомив Associated Press представник правоохоронних органів, який не мав дозволу коментувати хід розслідування й говорив анонімно. Перед тим чоловік, імовірно, намагався підпалити помешкання.

Попередньо причиною нападу міг стати конфлікт із асоціацією власників будинків, однак офіційно цю версію не підтверджували.

Раніше повідомлялося, що в Тернополі озброєний чоловік зачинив керуючу магазину в службовому кабінеті, після чого звідти пролунали два постріли, – у місті розпочалася спецоперація із затримання. За даними журналістів, зупинити його вдалося менш ніж за годину, про постраждалих не повідомлялося.

Також повідомлялося, що в центрі Кропивницького перекривали вулицю через чоловіка, який жбурнув у правоохоронців гранату та відкрив вогонь, – там оголошували спецоперацію "Грім". Місцеві мешканці чули вибухи, за попередніми даними поліції їх було чотири. Як розповіла журналістам речниця обласної поліції Оксана Ковтуненко, під час розмови з патрульними чоловік кинув у їхній бік гранати, а потім почав стріляти з автоматичної зброї.