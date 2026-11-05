Зачинив керуючу в кабінеті й стріляв: у Тернополі затримали озброєного чоловіка

Озброєний чоловік зачинив керуючу магазину в службовому кабінеті, після чого звідти пролунали два постріли – у Тернополі почалася спецоперація із затримання. За даними журналістів, затримати його вдалося менш ніж за годину, про постраждалих поки не повідомлялося.

Повідомлення про інцидент у торговельному закладі Тернополя надійшло до поліції близько 11:00 5 листопада. Невідомий чоловік зачинив керуючу магазину у службовому кабінеті, а згодом із приміщення почулися два постріли. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області.

На місце виїхали поліцейські та всі профільні служби, а мешканців попросили триматися подалі.

"На місці працюють поліцейські та всі необхідні профільні служби. Правоохоронці вживають невідкладних заходів для затримання чоловіка та забезпечення безпеки громадян. Просимо громадян не наближатися до місця події та виконувати вимоги поліцейських", – зазначили в поліції області.

Видео дня

За даними кореспондентів Суспільного, станом на 11:40 чоловіка затримали.

Офіційної інформації про стан керуючої магазину, можливих постраждалих та мотиви нападника станом на момент публікації не було.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області невідомий чоловік відкрив вогонь і вбив п'ятьох військовослужбовців – про це повідомляла пресслужба поліції. Серед версій, які перевіряли правоохоронці, була й така, що нападником міг бути російський полонений, котрий стріляв під час втечі. Імена загиблих та причини, з яких зловмисник почав стріляти, тоді не розкривали.

Також повідомлялося, що в центрі Кропивницького перекривали вулицю через чоловіка, який жбурнув у правоохоронців гранату та відкрив вогонь, – там оголошували спецоперацію "Грім". Місцеві мешканці чули звуки вибухів, а за попередніми даними поліції їх було чотири. Як розповіла журналістам речниця обласної поліції Оксана Ковтуненко, під час розмови з патрульними чоловік кинув у їхній бік гранати, а потім почав стріляти з автоматичної зброї.