Запер управляющую в кабинете и открыл огонь: в Тернополе задержали вооруженного мужчину

Вооруженный мужчина запер управляющую магазина в служебном кабинете, после чего оттуда раздались два выстрела — в Тернополе началась спецоперация по его задержанию. По данным журналистов, его удалось задержать менее чем за час, о пострадавших пока не сообщалось.

Сообщение об инциденте в торговом заведении Тернополя поступило в полицию около 11:00 5 ноября. Неизвестный мужчина запер управляющую магазина в служебном кабинете, а впоследствии из помещения раздались два выстрела. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области.

На место выехали полицейские и все профильные службы, а жителей попросили держаться подальше.

"На месте работают полицейские и все необходимые профильные службы. Правоохранители принимают неотложные меры для задержания мужчины и обеспечения безопасности граждан. Просим граждан не приближаться к месту происшествия и выполнять требования полицейских", — отметили в полиции области.

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По данным корреспондентов "Суспильного", по состоянию на 11:40 мужчина был задержан.

На момент публикации официальной информации о состоянии управляющей магазина, возможных пострадавших и мотивах нападавшего не было.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области неизвестный мужчина открыл огонь и убил пятерых военнослужащих — об этом сообщила пресс-служба полиции. Среди версий, которые проверяли правоохранители, была и такая, что напавшим мог быть российский пленный, стрелявший во время побега. Имена погибших и причины, по которым злоумышленник начал стрелять, тогда не раскрывались.

Также сообщалось, что в центре Кропивницкого перекрыли улицу из-за мужчины, который бросил в правоохранителей гранату и открыл огонь — там объявили спецоперацию "Гром". Местные жители слышали звуки взрывов, а по предварительным данным полиции их было четыре. Как рассказала журналистам пресс-секретарь областной полиции Оксана Ковтуненко, во время разговора с патрульными мужчина бросил в их сторону гранаты, а затем начал стрелять из автоматического оружия.