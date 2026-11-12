Один человек погиб, четверо ранены: подробности стрельбы возле Белого дома (видео)

Мужчина открыл огонь в 2 километрах к северу от Белого дома: сначала в спортзале, а затем уже на улице. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое.

Мужчина застрелил посетителя спортзала в центре Вашингтона, после чего скрылся и ранил на улице ещё четырёх человек. Об этом сообщила городская полиция, пишет Associated Press.

Стрельба произошла около восьми утра в районе Логан-Серкл — примерно в полутора километрах к северу от Белого дома. По словам временно исполняющего обязанности начальника столичной полиции Джеффри Керролла, один мужчина погиб на месте в спортзале, ещё один пострадавший находится в критическом состоянии.

В зале на момент нападения находилось около пятидесяти человек, рассказал один из посетителей Джеймс Спеллман.

"Через несколько секунд мужчина упал на землю, и образовалась лужа крови. Один из посетителей бросился ему на помощь. Он погиб на месте. Его ранили в шею", — сказал он.

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Другой свидетель, Энтони Майронс, в момент выстрела находился в кардиозоне и сначала решил, что со стены что-то упало. По его словам, кто-то пытался помочь раненому, а затем сработала пожарная сигнализация — и большинство людей бросились к выходу.

Значительную часть квартала на 15-й улице Северного Запада оцепили, а жителей просили обходить район, где расположены фитнес-центр VIDA, епископальная церковь Святого Луки, жилые дома и супермаркет Whole Foods. Близлежащие школы перевели в режим локдауна. Спецназовцы и полицейские заняли позиции на крыше жилого дома и внизу под ним.

Нападавший забаррикадировался в квартире на седьмом этаже неподалеку и общался по телефону с полицейскими-переговорщиками. Именно там он и погиб — нанеся себе смертельное ранение, сообщил Associated Press представитель правоохранительных органов, который не имел разрешения комментировать ход расследования и говорил анонимно. Перед этим мужчина, по всей видимости, пытался поджечь квартиру.

Предположительно, причиной нападения мог стать конфликт с ассоциацией домовладельцев, однако официально эта версия не подтверждалась.

Ранее сообщалось, что в Тернополе вооруженный мужчина запер управляющую магазина в служебном кабинете, после чего оттуда раздались два выстрела — в городе началась спецоперация по его задержанию. По данным журналистов, его удалось задержать менее чем за час, о пострадавших не сообщалось.

Также сообщалось, что в центре Кропивницкого перекрыли улицу из-за мужчины, который бросил в правоохранителей гранату и открыл огонь — там объявили спецоперацию "Гром". Местные жители слышали взрывы, по предварительным данным полиции их было четыре. Как рассказала журналистам пресс-секретарь областной полиции Оксана Ковтуненко, во время разговора с патрульными мужчина бросил в их сторону гранаты, а затем начал стрелять из автоматического оружия.