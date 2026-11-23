У РФ есть космический аппарат "Спутник С" с ядерной боеголовкой, который хранится в Московской области. Аппарат сможет вывести из строя треть низкоорбитальных спутников, работающих в гражданских и военных целях.

Западные спецслужбы и ряд немецких СМИ провели расследование, касающееся готовности РФ перенести войну в космос, сообщили журналисты Tagesschau. В материале, опубликованном 23 ноября, речь идет об информации, собранной СМИ WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung (SZ). Выяснилось, что РФ планирует вывести в космос спутник с ядерной боеголовкой, и поэтому под угрозой находятся другие аппараты, находящиеся на орбите вокруг Земли. Разведка установила, что российский спутник с ядерным зарядом может быть выведен на орбиту до конца 2026 года.

В материале напомнили, что в 2023 году США впервые предупредили о намерении РФ разместить ядерное оружие в космосе. Спустя три года Вооружённые силы Германии получили чёткую информацию о планах запуска соответствующего спутника. Соответствующее предупреждение от разведки получили некоторые страны-члены НАТО. Под Москвой хранится полностью готовый к запуску аппарат "Спутник-С", который запустят, вероятно, в течение следующих 60 дней. Разведка предупредила, что это событие произойдет до конца 2026 года.

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Еще в феврале 2022 года внимание привлек еще один российский спутник — аппарат "Спутник-2553", сообщили СМИ. Россияне уверяли, что его цель — изучение воздействия радиации. Однако специалисты считают, что на самом деле это своеобразный "манекен", на котором исследуют последствия ядерного взрыва. В частности, россияне изучают, сможет ли он летать на орбите и маневрировать при высоком уровне радиации и при каком уровне повреждений перестанет работать.

Война в космосе — какие последствия ядерного взрыва РФ и как этому противодействовать

В случае ядерного взрыва в космосе в течение нескольких часов выйдет из строя треть спутников на низкой околоземной орбите. После этого постепенно выйдут из строя остальные спутники. При этом на орбите появится большое количество обломков, которые повредят другие спутники, не пострадавшие от взрыва. Еще одно последствие — электромагнитный импульс после ядерного взрыва выведет из строя технику на Земле. Среди прочего, произойдут сбои в электроснабжении, связи (мобильные сети) или навигации (системы GPS). Кроме того, это будет иметь серьезные последствия для военных: не указано, речь идет ли о спутниках Starlink, которые используются ВСУ и движутся на низкой орбите на высоте 500 км.

"В военной сфере некоторые системы вооружения будут едва функционировать, а разведка и связь в вооруженных силах и с союзниками будут серьезно нарушены", — говорится в материале.

Военные и специалисты пытаются найти способ защиты от ядерного взрыва в космосе. Есть идеи по укреплению спутников с помощью специальных материалов. Также в Германии прозвучало предложение разработать собственные "контркосмические возможности", которые бы "взаимодействовали с вражескими спутниками, включая ядерные, и в идеале нейтрализовали их". Если объект с ядерной боеголовкой окажется в космосе, то "практически нет эффективных контрмер, и применению такого оружия, вероятно, невозможно предотвратить", написало Tagesschau.

СМИ привели комментарий посольства РФ в Германии, которое опровергло информацию о спутнике с ядерной боеголовкой и назвало это "частью пропагандистской кампании". Tagesschau сообщило, что в октябре 2026 года появился отчет Агентства оборонной разведки США, в котором прямо говорилось о разработке такого аппарата. Подчеркивалось, что такие действия РФ нарушают Договор о космическом пространстве от 1967 года, согласно которому запрещается выводить на орбиту объекты с ядерными боеголовками.

Отметим, что Фокус писал о других действиях РФ в космосе, которые представляют угрозу для украинских вооруженных сил. Например, осенью 2026 года стало известно о критическом сближении российского аппарата со спутником ICEYE, который передает разведданные ВСУ.

Напоминаем, что в сентябре украинский офицер рассказал об опасности российских спутников "Рассвет", которые станут для ВС РФ аналогом Starlink.