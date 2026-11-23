РФ має космічний апарат "Супутник С" з ядерною боєголовкою, який зберігається у Московській області. Апарат зможе вивести з ладу третину низькоорбітальних супутників, які працюють на цивільних та військових.

Західні розвідки та низка німецьких медіа провели розслідування щодо готовності РФ вивести війну в космос, розповіли розслідувачі Tagesschau. У матеріалі, опублікованому 23 листопада, ідеться про інформацію, зібрану медіа WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung (SZ). З'ясувалось, що РФ планує вивести в космос супутник з ядерною боєголовкою, і тому під загрозою інші апарати, які перебувають на орбіті навколо Землі. Розвідка встановила, що російський супутник з ядерним зарядом можуть вивести на орбіту до кінця 2026 року.

У матеріалі нагадали, що у 2023 році США вперше попередили про намір РФ розмістити ядерну зброю у космосі. Через три роки Збройні сили Німеччини отримали чітку інформацію про плани запустити відповідний супутник. Відповідне попередження розвідки отримали деякі країни-члени НАТО. Під Москвою зберігається повністю готовий до пуску апарат "Супутник-С", який запустять, ймовірно, протягом наступних 60 днів. Розвідка попередила, що ця подія станеться до кінця 2026 року.

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Ще у лютому 2022 році звернули увагу на ще один російський супутник — апарат "Супутник-2553", написало медіа. Росіяни запевняли, що його мета — вивчення впливу радіації. Втім фахівці вважають, що насправді це своєрідний "манекен", на якому досліджують наслідки ядерного вибуху. Серед іншого, росіяни вивчають, чи зможе він летіти на орбіті та маневрувати за високого рівня радіації й при якому рівні пошкоджень він перестане працювати.

Війна в космосі — які наслідки ядерного вибуху РФ та як протидіяти

У випадку ядерного вибуху у космосі протягом кількох годин вийдуть з ладу третина супутників низькій навколоземній орбіті. Після цього поступово ламатимуться інші супутники. При цьому на орбіті з'явиться велика кількість уламків, які пошкодять іншим супутникам, які не постраждають від вибуху. Ще один наслідок — електромагнітний імпульс після ядерного вибуху виведе з ладу техніку на Землі. Серед іншого, будуть збої в електропостачанні, зв'язку (мобільні мережі) чи навігації (системи GPS). Крім того, будуть серйозні наслідки для військових: не вказано, чи ідеться про супутники Starlink, які використовуються ЗСУ і які рухаються на низькій орбіті 500 км.

"У військовій сфері деякі системи озброєння будуть ледве функціональними, а розвідка та зв'язок у збройних силах та з союзниками будуть серйозно порушені", — ідеться у матеріалі.

Військові та фахівці намагаються відшукати спосіб захисту від ядерного вибуху в космосі. Є ідеї зміцнення супутників спеціальними матеріалами. Також в Німеччині з'явилась пропозиція розробити власні "контркосмічні можливості", які б "взаємодіяли з ворожими супутниками, включаючи ядерні, та в ідеалі їх нейтралізували". Якщо об'єкт з ядерною боєголовкою опиниться в космосі, то "майже немає ефективних контрзаходів і використанню такої зброї, ймовірно, неможливо запобігти", написало Tagesschau.

Медіа навело коментар посольства РФ у Німеччині, які спростувало інформація про супутник з ядерною боєголовкою та назвало це "частиною пропагандистської кампанії". Tagesschau розповіло, що у жовтні 2026 року з'явися звіт Агентство оборонної розвідки США, у якому прямо ішлося про розробку такого апарата. Наголошувалось, що такі дії РФ порушують Договір про космічний простір від 1967 року, за яким забороняється піднімати на орбіту об'єкти з ядерними боєголовками.

Зазначимо, Фокус писав про інші дії РФ у космосі, які загрожують українському війську. Наприклад, восени 2026 року стало відомо про критичне наближення російського апарата до супутника ICEYE, який передає розвіддані ЗСУ.

Нагадуємо, у вересні український офіцер розповів про небезпеку російських супутників "Рассвет", які стануть для ЗС РФ аналогом Starlink.