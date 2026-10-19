Зблизились на 26 м: РФ може збити супутник ICEYE, який працює на ЗСУ, — ЗМІ

Супутник Kosmos-2612 Росії вийшов на навколоземну орбіту у квітні 2026 року і протягом пів року критично близько підійшов до комерційного супутника ICEYE-X36, повідомили у мережі. Увечері 19 жовтня апарати опиняться на відстані 26 м. Чи можливе перше навмисне пошкодження супутника, яке Кремль намагається видати під випадковий збіг на орбіті?

Інформацію про небезпечне зближення Kosmos-2612 РФ та ICEYE-X36, орендованого Україною, вперше з'явилась у пресрелізі аналітичної компанії Integrity ISR, яка працює на Пентагон, ідеться у матеріалі медіа Польського агентства преси (PAP). У звіті за 13 жовтня вказано, що російський апарат провів низку маневрів і опинився надто близько до апарата фінської компанії.

ICEYE-X36, якому загрожує Kosmos-2612, надає розвіддані ЗСУ для ударів по російських цілях, пояснив аналітик Грег Діллінгер з Integrity ISR. Максимальне зближення станеться 29 жовтня. При цьому РФ офіційно не інформувала про причини маневрів. Діллінгер повідомив, що починаючи з квітня Kosmos-2612 витратив пальне, щоб перейти на вищу орбіту відносно ICEYE-X36, а потім почав різко знижуватись. І саме тоді стало зрозуміло, що мета маневрів — це фінський супутник, який працює на Україну. У мережі опублікували інфографіку сервісу Orbital Radar та уточнили, що зближення на 26 м відбудеться о 19:07 (за Києвом).

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У матеріалі польського медіа Onet навели пояснення ексінженера компанії NVIDIA, який вважає, що таким чином Кремль може спробувати вперше збити чужий супутник під виглядом звичайних дій у космосі. Акант з ніком KYKYPY3A_B з NVIDIA написав у соцмережі X, що "буквально один супутник підрізає інший" і що їхня відносна швидкість становить 0 км/год. Також він уточнив, що ICEYE-X36 несе SAR-радари, які можуть бачити об'єкти на Землі навіть під хмарами та під іншими перешкодами. Крім того, Kosmos-2612 — це один з шести військових супутників, які РФ запустила у квітні 2026 року: офіційно не відомо їхнє призначення. Серед можливих причин таких дій російського апарата — збирання розвідданих, глушіння сигналу. Водночас, зауважується, що це може бути демонстрація нового виду протистояння на орбіті — "неінвазивного витіснення за рахунок витрати пального". Спосіб впливу на інший супутник — шляхом навмисних маневрів наблизитись та кінетично збити, ідеться у поясненні.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Компанія ICEYE поки не коментувала ситуацію з супутником РФ, який надто наблизився до українського апарата.

Супутники РФ — що відомо про активність у космосі

Фокус писав про супутники РФ, які повинні стати аналогом мережі Starlink для російської армії. Кремль запустив кілька десятків супутників "Рассвет", які повинні роздати супутниковий зв'язок для громадян РФ та на потреби військових. У жовтні стало відомо, що частина апаратів не досягнуло робочої висоти та сходить з орбіти, щоб надалі упасти на землю.

Тим часом експерт розповів про можливості мережі "Рассвет": чи покривається територія України, щоб спрямовувати на цілі російські ракети та дрони. За оцінкою експерта, РФ такі можливості матиме через вісім місяців. Щоб завадити росіянам та сповільнити космічну програму, Сили оборони завдали удари по космодрому "Плесецк" та по підприємству "Прогрес", яке випускає ракети "Союз" для виведення супутників РФ на орбіту.

Нагадуємо, в Україні зафіксували проблеми з терміналами Starlink, які раптово перестали працювати на швидкостях понад 80-160 км/год: медіа розповіли, хто у США міг віддати наказ.