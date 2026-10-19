Сблизились на 26 м: РФ может сбить спутник ICEYE, который работает на ВСУ, — СМИ

Российский спутник "Космос-2612" вышел на околоземную орбиту в апреле 2026 года и в течение полугода критически близко приблизился к коммерческому спутнику ICEYE-X36, сообщили в сети. Вечером 19 октября аппараты окажутся на расстоянии 26 м. Возможно ли первое преднамеренное повреждение спутника, которое Кремль пытается выдать за случайное стечение обстоятельств на орбите?

Информация об опасном сближении российского спутника "Космос-2612" и арендованного Украиной спутника ICEYE-X36 впервые появилась в пресс-релизе аналитической компании Integrity ISR, работающей на Пентагон, об этом говорится в материале Польского агентства печати (PAP). В отчете от 13 октября указано, что российский аппарат совершил ряд маневров и оказался слишком близко к аппарату финской компании.

ICEYE-X36, которому угрожает "Космос-2612", предоставляет разведданные ВСУ для нанесения ударов по российским целям, пояснил аналитик Грег Диллингер из Integrity ISR. Максимальное сближение произойдет 29 октября. При этом РФ официально не сообщила о причинах маневров. Диллингер сообщил, что начиная с апреля "Космос-2612" израсходовал топливо, чтобы перейти на более высокую орбиту относительно ICEYE-X36, а затем начал резко снижаться. И именно тогда стало ясно, что цель маневров — финский спутник, работающий на Украину. В сети опубликовали инфографику сервиса Orbital Radar и уточнили, что сближение на 26 м произойдет в 19:07 (по киевскому времени).

Видео дня

В материале польского СМИ Onet привели объяснение бывшего инженера компании NVIDIA, который считает, что таким образом Кремль может попытаться впервые сбить чужой спутник под видом обычных действий в космосе. Пользователь с ником KYKYPY3A_B из NVIDIA написал в социальной сети X, что "буквально один спутник подрезает другой" и что их относительная скорость составляет 0 км/ч. Также он уточнил, что ICEYE-X36 оснащен SAR-радарами, которые могут обнаруживать объекты на Земле даже под облаками и другими препятствиями. Кроме того, "Космос-2612" — это один из шести военных спутников, которые РФ запустила в апреле 2026 года: их назначение официально не известно. Среди возможных причин таких действий российского аппарата — сбор разведданных, подавление сигнала. В то же время отмечается, что это может быть демонстрация нового вида противостояния на орбите — "неинвазивного вытеснения за счет расхода топлива". Способ воздействия на другой спутник — путем преднамеренных маневров с целью приближения и кинетического сбивания, говорится в пояснении.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Компания ICEYE пока не прокомментировала ситуацию со спутником РФ, который слишком близко подошёл к украинскому аппарату.

Спутники РФ — что известно об их деятельности в космосе

Фокус писал о спутниках РФ, которые должны стать аналогом сети Starlink для российской армии. Кремль запустил несколько десятков спутников "Рассвет", которые должны обеспечить спутниковую связь для граждан РФ и нужд военных. В октябре стало известно, что часть аппаратов не достигла рабочей высоты и сходит с орбиты, чтобы впоследствии упасть на землю.

Между тем эксперт рассказал о возможностях сети "Рассвет": охватывает ли она территорию Украины, чтобы наводить на цели российские ракеты и дроны. По оценке эксперта, у РФ такие возможности появятся через восемь месяцев. Чтобы помешать россиянам и замедлить космическую программу, Силы обороны нанесли удары по космодрому "Плесецк" и по предприятию "Прогресс", которое выпускает ракеты "Союз" для вывода спутников РФ на орбиту.

Напоминаем, что в Украине были зафиксированы проблемы с терминалами Starlink, которые внезапно перестали работать при скорости свыше 80–160 км/ч: СМИ рассказали, кто в США мог отдать такой приказ.