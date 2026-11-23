Рынок препаратов ботулотоксина (в народе — ботокса) в России за десять месяцев побил все рекорды. По данным аналитиков, россиянки потратили на увеличение губ более 200 миллионов долларов.

По данным Moscow Times, жительницы РФ потратили на косметологические инъекции 17 млрд рублей. Это больше, чем за весь 2025 год, когда объем рынка составил 16,9 млрд рублей. Продажи выросли как в денежном, так и в натуральном выражении, а наибольшую долю рынка по-прежнему занимает французский Dysport.

В денежном выражении рост оказался ещё более заметным — 26,9 %. При этом средняя цена за единицу препарата выросла на 9 % и составила 101 рубль. Таким образом, за десять месяцев российский рынок уже превысил показатель всего предыдущего года. В 2025 году продажи ботулотоксина принесли 16,9 млрд рублей.

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Как менялся рынок ботокса в России

Рынок препаратов ботулотоксина в России растёт уже несколько лет подряд. Согласно данным, приведённым в издании, его объём менялся следующим образом:

2023 год — 9 млрд рублей;

2024 год — 11,5 млрд рублей;

2025 год — 16,9 млрд рублей;

январь–октябрь 2026 года — 17 млрд рублей.

По итогам 2025 года объем продаж вырос почти на 47 % в денежном выражении, а количество реализованных единиц увеличилось на 38 % — до 181,9 млн.

Дополнительные данные аналитической компании RNC Pharma подтверждают эту тенденцию: только за первое полугодие 2026 года розничный рынок ботулотоксинов в России превысил 10,3 млрд рублей. Это на 30,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как изменился рынок после приостановки поставок американского Botox

На российском рынке представлены препараты различных производителей, в частности французские, российские и китайские. В то же время после начала полномасштабного вторжения России в Украину американская биофармацевтическая компания AbbVie объявила о прекращении поставок своей продукции для эстетической медицины в РФ.

В ассортимент компании входили, в частности, Botox (от которого и произошло народное название) и филлеры Juvederm. Об этом Фокус писал в материале "Без ботокса и филлеров: компания AbbVie приостановила поставки в Россию".

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