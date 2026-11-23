Ринок препаратів ботулотоксину (в народі — ботоксу) в Росії за десять місяців побив всі рекорди. Росіянки витратили на збільшення губ понад 200 мільйонів доларів, кажуть аналітики.

За даними Moscow Times, мешканки РФ витратили на косметологічні ін'єкції на 17 млрд рублів. Це більше, ніж за весь 2025 рік, коли обсяг ринку становив 16,9 млрд рублів. Продажі зросли як у грошовому, так і в натуральному вимірі, а найбільшу частку ринку зберігає французький Dysport.

У грошовому вимірі зростання виявилося ще помітнішим — 26,9%. Водночас середня ціна одиниці препарату підвищилася на 9% і становила 101 рубль. Таким чином, за десять місяців російський ринок уже перевищив показник усього попереднього року. У 2025 році продажі ботулотоксину принесли 16,9 млрд рублів.

Як змінювався ринок ботоксу в Росії

Ринок препаратів ботулотоксину в Росії зростає кілька років поспіль. За наведеними виданням даними, його обсяг змінювався так:

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2023 рік — 9 млрд рублів;

2024 рік — 11,5 млрд рублів;

2025 рік — 16,9 млрд рублів;

січень–жовтень 2026 року — 17 млрд рублів.

За підсумками 2025 року продажі збільшилися майже на 47% у грошовому вираженні, а кількість реалізованих одиниць зросла на 38% — до 181,9 млн.

Додаткові дані аналітичної компанії RNC Pharma підтверджують тенденцію: лише за перше півріччя 2026 року роздрібний ринок ботулотоксинів у Росії перевищив 10,3 млрд рублів. Це на 30,9% більше, ніж за аналогічний період 2025-го.

Як змінився ринок після зупинення поставок американського Botox

На російському ринку представлені препарати різних виробників, зокрема французькі, російські та китайські. Водночас після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну американська біофармацевтична компанія AbbVie оголосила про припинення поставок своєї продукції для естетичної медицини до РФ.

До асортименту компанії входили, зокрема, Botox (від якої й пішла в народ назва) і філери Juvederm. Про це Фокус писав у матеріалі "Без ботокса і філерів: компанія AbbVie зупинила поставки в Росію".

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