Фамилию Мусаев вместо Кадыров взял 19-летний сын главы Чечни, а вскоре получил гражданство Сербии. Об этом свидетельствуют утечки данных из чеченского ЗАГСа, которые изучили расследователи. Под новой фамилией юноша более ста раз вылетал за границу.

Через Центральный отдел ЗАГСа Грозного оформил смену документов 19-летний Али, сын Рамзана Кадырова. Уже на следующий день он получил новый внутренний паспорт – на фамилию Мусаев. Об этом свидетельствуют утечки данных, которые изучило издание "Агентство".

Процедуру провел Центральный отдел ЗАГСа Грозного, и уже на следующий день молодой человек получил новый внутренний паспорт. В свидетельстве о рождении, которое также находится в архиве, в качестве отца указан Рамзан Кадыров, в качестве матери — Медни Кадырова.

Али Кадыров официально стал Али Мусаевым

Гражданство Сербии Али Мусаев получил через несколько месяцев после смены фамилии. На это обратил внимание Фонд по борьбе с коррупцией.

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В обнародованном решении правительства республики указано, что паспорт выдали Али Мусаеву, родившемуся 14 декабря 2006 года в родовом селе Кадыровых Центарой в Чечне — ныне оно называется Ахмат-Юрт.

Под новой фамилией он более ста раз вылетал за границу

Под фамилией Мусаев сын Кадырова более 100 раз вылетал за границу, в основном в Дубай. Он пользовался частными самолетами, отметили в ФБК.

Именно благодаря этим перелетам следователи обнаружили ранее неизвестный бизнес-джет семьи. Это Bombardier Global 6000 с бортовым номером RA73604, приобретенный у европейского владельца в августе 2025 года.

Фамилию Мусаев для полетов сын Кадырова использовал и раньше, как сообщало "Агентство" ещё в прошлом году. То же самое делают и другие члены семьи — дочери Айшат, Карина, Табарик и Хеди, а также сыновья Адам, Ахмат, Эли и Абдулах.

Третий по старшинству сын Рамзана Кадырова вообще носит не то имя, под которым ведет публичную жизнь. Во время перелётов он пользуется двумя паспортами, и в обоих он указан как Мохмад — это видно из данных пограничной службы. Паспортов на имя Адама Кадырова в утечках не обнаружили.

Стоит отметить, что Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. В Сербии получение гражданства сыном главы республики пока не комментировали.

Сын Кадырова получил сербское гражданство

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров лидировал на выборах главы Чечни. По данным ЦИК России, после подсчёта 100 % протоколов он набрал 99,85 % голосов.

Также сообщалось, что у 18-летнего Адама Кадырова появилось собственное силовое подразделение "Дустум К-13". Оно уже патрулирует автодороги Чечни и проходит военную подготовку.

Кроме того, сообщалось, что Кадыров перестал выезжать из Чечни и заметно сократил свою публичную активность. Когда он всё же появляется на публике, то выглядит хуже, чем обычно.