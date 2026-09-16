Собственная ЧВК по примеру Пригожина: 18-летний сын Кадырова собирает свою армию

18-летний сын Рамзана Кадырова Адам создал собственную силовую группировку "Дустум К-13", которая уже патрулирует автодороги Чечни и проходит военные учения.

В Чечне у 18-летнего Адама Кадырова, сына главы республики Рамзана Кадырова, появилось собственное силовое подразделение под названием "Дустум К-13". По данным русскоязычного издания "Верстка", его бойцы базируются на объекте СОБР "Ахмат" в родовом селе Кадырова-старшего Ахмат-Юрте и участвуют в рейдах на дорогах.

Журналисты изучили связанные с Адамом Кадыровым страницы в социальных сетях и установили, что "Дустум К-13" представляет собой отдельное силовое формирование. На обнародованных видео мужчины в форме и кепках с надписью "Dustum" проводят тренировки по стрельбе, управлению беспилотниками, противодействию дронам, эвакуации раненых и строевой подготовке.

Видео дня

В конце 2025 года и в начале 2026-го в чеченских СМИ появлялись сообщения о деятельности группы, которую связывали с "Центральной базой Дустум К-13". Согласно этим сообщениям, её представители проводили проверки автомобилей на дорогах, в частности обращали внимание на тонировку стекол. Однако точный статус этой группы, её полномочия и правовые основания для таких проверок в открытых источниках чётко не установлены.

На данный момент известно, что база "Дустум К-13" расположена на объекте СОБР "Ахмат" в Ахмат-Юрте. Ещё в октябре 2024 года Рамзан Кадыров публиковал видео, на котором Адам проводит построение личного состава специализированного учебно-тренировочного центра СОБР "Ахмат". Впоследствии на здании появилось название "Центральная база К-13".

У группировки есть собственная страница в Instagram, где она освещает тренировки своих участников. На опубликованных видео люди в фуражках с надписью "Дустум" тренируются сбивать дроны, управлять беспилотниками, проводить стрельбы, эвакуировать раненых и отрабатывать строевую подготовку.

Под одним из таких видео авторы страницы написали: "Военный — это человек, выбравший путь без расписания, без стабильного "с 9 до 18", без возможности спонтанно остаться дома, когда становится тяжело. Это жизнь, в которой всегда есть кто-то выше по званию, но в то же время у тебя внутри огромное чувство ответственности. За страну. За семью. За свой выбор".

В то же время в публичных материалах "Дустум К-13" не поясняется, в каких именно боевых операциях принимали участие его бойцы. "Верстка" отмечает, что подразделение демонстрирует военную подготовку и взаимодействие с СОБР "Ахмат", однако его конкретный статус и задачи по открытым материалам полностью неясны.

Отдельно "Верстка" обращает внимание на использование названий "Dustum" и "K13". "Дустум" — это позывной Адама Кадырова, который ранее использовал его отец Рамзан Кадыров. Название "К13" также регулярно фигурирует в проектах, связанных с Адамом Кадыровым, в частности в аккаунтах его окружения.

Кто такой Адам Кадыров

Адам Кадыров — 18-летний сын главы Чеченской Республики (РФ) Рамзана Кадырова, который, несмотря на свой юный возраст, занимает ряд руководящих должностей в силовом аппарате Чечни и возглавляет собственную службу безопасности.

Он приобрел скандальную известность в сентябре 2023 года после того, как в следственном изоляторе Грозного избил задержанного за сожжение Корана Никиту Журавеля. После этого инцидента сын главы Чечни дважды получил звание "Героя Чечни" и ряд должностных назначений, в частности возглавил службу безопасности своего отца и стал куратором МВД республики.

Более того, в октябре 2024 года 16-летний Адам был занесен в "Книгу рекордов России" как самый молодой руководитель службы безопасности главы субъекта РФ.

Кадыров-младший уже получил более 20 государственных и ведомственных наград. Среди них — медаль Росгвардии "За боевую заслугу" и золотая медаль "Росэнергоатома".

Последнюю из наград — юбилейную медаль "90 лет ГИБДД МВД России" — ему вручили после того, как в январе 2026 года он спровоцировал смертельное ДТП в Грозном, после чего проходил лечение в Москве.

Напомним, Рамзан Кадыров публично демонстрирует поддержку войны России против Украины, однако избегает массового привлечения чеченцев к боевым действиям. Ранее Кадыров заявлял об отправке на фронт более 70 тысяч бойцов, тогда как число погибших чеченцев оценивается в 539 человек. Позже Кадыров прекратил принудительную мобилизацию в Чечне.

Также мы писали, что в январе 2026 года Рамзан Кадыров публично выступил против переговоров о прекращении войны России против Украины, заявив, что боевые действия нужно "довести до конца". Его заявление прозвучало во время визита в Кремль в составе российской делегации.