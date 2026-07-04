Нарушил ПДД и получил медаль: 18-летнего сына Кадырова отметили памятной наградой (видео)

Адам Кадыров получил очередную награду. Сына главы Чечни наградили юбилейной медалью "90 лет ГИБДД МВД России".

Помощник главы Чечни, секретарь Совета безопасности республики, 18-летний Адам Кадыров был награжден юбилейной медалью "90 лет ГИБДД МВД России". Об этом сообщил президент ЧР Рамзан Кадыров.

Глава Чечни отметил, что памятной медалью был награжден Адам Кадыров. Кроме того, подобную награду в ходе торжеств, проходивших во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева, получил и сам Рамзан Кадыров.

В конце июня, за несколько дней до награждения, Адам Кадыров опубликовал в соцсети небольшое видео, на котором он демонстративно нарушает сразу несколько правил дорожного движения за рулем "Рендж Ровера".

Автомобиль пересек двойную сплошную линию, почти полностью выезжая на встречную полосу.

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Судя по показаниям спидометра, Кадыров-младший разогнал автомобиль до 112 км/ч, двигаясь в черте населенного пункта, в котором действует ограничение скорости до 50 км/ч. Согласно российскому законодательству, данные действия водителя предусматривают штрафные санкции и лишение прав на срок до 6 месяцев.

Награды Адама Кадырова

Согласно данным из открытых источников, Адам Кадыров является дважды Героем Чеченской Республики, награжден орденом Кадырова — высшей наградой Чеченской Республики, имеет награды Росгвардии и других ведомств. Кроме всего прочего, Адам получил золотую медаль "За заслуги в повышении безопасности атомных станций", которую вручает "Росэнергоатом".

Напомним, 16 января появилась информация, что Адам Кадыров попал в ДТП и находился в тяжелом состоянии. Сына Рамзана Кадырова готовили к транспортировке в больницу имени Боткина в Москве.

Пытаясь развеять информацию СМИ, глава Чечни Рамзан Кадыров показал Адама "на совещании" после ДТП. Журналисты обратили внимание, что соратник Путина опубликовал фейковую информацию — видео заседания, на котором присутствовал Адам Кадыров, было записано накануне аварии.