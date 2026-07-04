Порушив ПДР і отримав медаль: 18-річного сина Кадирова відзначили пам'ятною нагородою (відео)

Адам Кадиров отримав чергову нагороду. Сина глави Чечні нагородили ювілейною медаллю "90 років ДІБДР МВС Росії".

Помічник голови Чечні, секретар Ради безпеки республіки, 18-річний Адам Кадиров був нагороджений ювілейною медаллю "90 років ДІБДР МВС Росії". Про це повідомив президент ЧР Рамзан Кадиров.

Глава Чечні зазначив, що пам’ятною медаллю було нагороджено Адама Кадирова. Крім того, таку нагороду під час урочистостей, що відбувалися у Палаці урочистостей імені Дагуна Омаєва, отримав і сам Рамзан Кадиров.

Наприкінці червня, за кілька днів до нагородження, Адам Кадиров опублікував у соцмережі коротке відео, на якому він демонстративно порушує одразу кілька правил дорожнього руху за кермом "Рендж Ровера".

Автомобіль перетнув подвійну суцільну лінію, майже повністю виїхавши на зустрічну смугу.

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Судячи з показань спідометра, Кадиров-молодший розігнав автомобіль до 112 км/год, рухаючись у межах населеного пункту, де діє обмеження швидкості до 50 км/год. Згідно з російським законодавством, такі дії водія передбачають штрафні санкції та позбавлення прав на строк до 6 місяців.

Нагороди Адама Кадирова

Згідно з даними з відкритих джерел, Адам Кадиров є дворазовим Героєм Чеченської Республіки, нагороджений орденом Кадирова — найвищою нагородою Чеченської Республіки, має нагороди Росгвардії та інших відомств. Крім усього іншого, Адам отримав золоту медаль "За заслуги у підвищенні безпеки атомних станцій", яку вручає "Росенергоатом".

Нагадаємо, 16 січня з’явилася інформація про те, що Адам Кадиров потрапив у ДТП і перебував у важкому стані. Сина Рамзана Кадирова готували до транспортування до лікарні імені Боткіна в Москві.

Намагаючись спростувати інформацію ЗМІ, глава Чечні Рамзан Кадиров показав Адама "на нараді" після ДТП. Журналісти звернули увагу, що соратник Путіна опублікував фейкову інформацію — відео засідання, на якому був присутній Адам Кадиров, було записано напередодні аварії.