Після ДТП і травм: син Кадирова похизувався, як "летів" по зустрічній на 100+ км/год (відео)

18-річний Адам Кадиров, син очільника Чечні Рамзана Кадирова, показав поїздку з порушенням правил дорожнього руху, під час якої виїхав на зустрічну смугу на швидкості понад 100 км/год. При цьому поруч з Адамом сидів старший "товариш", який нічого не зробив, щоб вберегти життя можливого "спадкоємця" влади в одному з регіонів Російської Федерації.

Кадри з Адамом Кадировим у розкішному автомобілі, який "летить" зустрічною, з'явилось у Telegram-каналі росЗМІ "Верстка". Запис триває 13 секунд. На початку бачимо спідометр зі швидкістю 77 км/год, а у лобовому склі — їзду по смузі зустрічного транспорту з перетином подвійної суцільної. Після цього на мить у кадрі з'являється Адам у капелюсі, поруч — бородатий невідомий чоловік, а на тлі — гучна музика. Наступні десять секунд — зростання швидкості до 112 км/год на зустрічній. Місто, у якому стався інцидент з серйозним порушенням правил дорожнього руху, не вказане, тому не ясно, чи це Грозний, чи інший населений пункт. Крім того, не ясно, коли це сталось, але небо за вікном показує, що може іти мова про ранок чи вечір.

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Медіа відшукало компрометуючі кадри на Instagram-сторінці, пов'язаній з сімейством Кадирових. Запис робить камера телефона "від першої особи", при цьому хлопець сидить у кабіні дороговартісного автомобіля марки "Редж Ровер". Журналісти також звернули на дорожній знак, який показував обмеження швидкості до 50 км/год. В підсумку вони нарахували три порушення ПДР: перевищення швидкості у межах населеного пункту, виїзд за зустрічну, керування автомобілем під час використання телефона. Уточнюється, що за таке порушення Адама Кадирова мали б покарати — позбавити водійського посвідчення на термін від 4 до 6 місяців і ще штраф до 1500 руб.

Адам Кадиров — деталі

Адам Кадиров — це 18-річний син Кадирова, якого під час вторгнення в Україну почали "засипати" різноманітними нагородами. У 2023 році, у 15 років, він фігурував на відео з побиттям протестувальника Микити Журавля (19-річного). Далі керівники Чечні, Дагестану, інших національних республік у складі РФ почали йому вручати відзнаки та посади. В підсумку Адам Кадироа став "Героєм Чечні", отримав орден "Дружби" від глави Татарстану тощо.

Зазначимо, пів року тому, у січні 2025 року, у мережі з'явилась інформація, що Адам Кадиром потрапив у важку ДТП, отримав серйозні травми та ледь живий. РосЗМІ розповіли з посиланням на власні джерела, що його відправили на лікування до Москви. Як розповіли джерела російських журналістів, син Рамзана Кадирова сидів за кермом першого автомобіля у кортежі та на повній швидкості вилетів на червоний колір світлофора на перехрестя. Машина врізалась в інше авто: водій загинув, Адам отримав травми, а інцидент не фігурував у жодному зведенні правоохоронців. Тим часом 15 червня син Кадирова з'явився перед публікою після великої паузи, розповіло медіа "Кавказа.Реалии". У мережі опублікували кадри з Грозного, на яких він отримував чергову нагороду "герой Чечні" (другу поспіль) з рук батька.

Нагадуємо, у лютому 2026 року Рамзан Кадиров показався на відео з хлопцем, якого видавав за "Адама Кадирова": росЗМІ пояснили, чому це обман.