После ДТП и травм: сын Кадырова похвастался, как "мчался" по встречной со скоростью 100+ км/ч (видео)

18-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, "летел" с нарушением правил дорожного движения, выехав на встречную полосу со скоростью более 100 км/ч. При этом рядом с Адамом сидел старший "товарищ", который ничего не сделал, чтобы спасти жизнь возможного "наследника" власти в одном из регионов Российской Федерации.

Кадры с Адамом Кадыровым в роскошном автомобиле, "летящем" по встречной полосе, появились в Telegram-канале российского СМИ "Верстка". Запись длится 13 секунд. В начале виден спидометр со скоростью 77 км/ч, а в лобовом стекле — движение по полосе встречного движения с пересечением двойной сплошной линии. После этого на мгновение в кадре появляется Адам в шляпе, рядом — бородатый неизвестный мужчина, а на фоне — громкая музыка. Следующие десять секунд — нарастание скорости до 112 км/ч на встречной полосе. Город, в котором произошел инцидент с серьезным нарушением правил дорожного движения, не указан, поэтому неясно, является ли это Грозным или другим населенным пунктом. Кроме того, неясно, когда это произошло, но небо за окном указывает на то, что речь может идти как об утре, так и о вечере.

Відео дня

СМИ обнаружило компрометирующие кадры на странице в Instagram, связанной с семьей Кадыровых. Видео снято камерой телефона "от первого лица", при этом парень сидит в салоне дорогостоящего автомобиля марки "Редж Ровер". Журналисты также обратили внимание на дорожный знак, указывающий ограничение скорости до 50 км/ч. В итоге они насчитали три нарушения ПДД: превышение скорости в пределах населенного пункта, выезд на встречную полосу, управление автомобилем во время использования телефона. Уточняется, что за такое нарушение Адама Кадырова должны быть наказан — лишен водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев, и еще штраф на сумму до 1500 руб.

Адам Кадыров — подробности

Адам Кадыров — это 18-летний сын Кадырова, которого во время вторжения в Украину начали "засыпать" различными наградами. В 2023 году, в возрасте 15 лет, он фигурировал на видео с избиением протестующего Никиты Журавля (19 лет). Затем руководители Чечни, Дагестана и других национальных республик в составе РФ начали вручать ему награды и должности. В итоге Адам Кадыров стал "Героем Чечни", получил орден "Дружбы" от главы Татарстана и т. д.

Отметим, что полгода назад, в январе 2025 года, в сети появилась информация о том, что Адам Кадир попал в тяжёлое ДТП, получил серьёзные травмы и едва остался в живых. Российские СМИ сообщили со ссылкой на собственные источники, что его отправили на лечение в Москву. Как сообщили источники российских журналистов, сын Рамзана Кадырова сидел за рулем первого автомобиля в кортеже и на полной скорости вылетел на красный свет светофора на перекрестке. Машина врезалась в другой автомобиль: водитель погиб, Адам получил травмы, а инцидент не фигурировал ни в одном отчете правоохранительных органов. Между тем 15 июня сын Кадырова появился на публике после длительного перерыва, сообщило издание "Кавказа.Реалии". В сети опубликовали кадры из Грозного, на которых он получал очередную награду "герой Чечни" (вторую подряд) из рук отца.

Напоминаем, что в феврале 2026 года Рамзан Кадыров появился на видео с молодым человеком, которого он представил как "Адама Кадырова": российские СМИ объяснили, почему это обман.