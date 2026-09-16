Власна ПВК за прикладом Пригожина: 18-річний син Кадирова збирає свою армію

18-річний син Рамзана Кадирова Адам створив власне силове угруповання "Дустум К-13", яке вже патрулює автошляхи Чечні та проходить військові тренування.

У Чечні у 18-річного Адама Кадирова, сина глави республіки Рамзана Кадирова, з’явився власний силовий підрозділ під назвою "Дустум К-13". За даними російськомовного видання "Верстка", його бійці базуються на об’єкті СОБР "Ахмат" у родовому селі Кадирова-старшого Ахмат-Юрті та беруть участь у рейдах на дорогах.

Журналісти дослідили пов’язані з Адамом Кадировим сторінки у соцмережах та встановили, що "Дустум К-13" являється окремим силовим формуванням. На оприлюднених відео чоловіки у формі та кепках із написом Dustum проводять тренування зі стрільби, керування безпілотниками, протидії дронам, евакуації поранених і стройової підготовки.

Видео дня

Наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в чеченських медіа з’являлися повідомлення про діяльність групи, яку пов’язували з "Центральною базою Дустум К-13". За цими повідомленнями, її представники проводили перевірки автомобілів на дорогах, зокрема звертали увагу на тонування скла. Однак точний статус цієї групи, її повноваження та правові підстави для таких перевірок у відкритих джерелах чітко не встановлені.

Наразі відомо, що база "Дустум К-13" розташована на об’єкті СОБР "Ахмат" в Ахмат-Юрті. Ще у жовтні 2024 року Рамзан Кадиров публікував відео, на якому Адам проводить шикування особового складу спеціалізованого навчально-тренувального центру СОБР "Ахмат". Згодом на будівлі з’явилася назва "Центральна база К-13".

Угруповання має власну сторінку в Instagram, де висвітлює вишколи своїх учасників. На оприлюднених відео люди в кашкетах із написом "Дустум" тренуються збивати дрони, керувати безпілотниками, проводити стрільби, евакуйовувати поранених та відпрацьовувати стройову підготовку.

Під одним із таких відео автори сторінки написали: "Військовий — це людина, яка обрала шлях без розкладу, без стабільного "з 9 до 18", без можливості спонтанно залишитися вдома, коли важко. Це життя, в якому завжди хтось вище за званням, але водночас у тебе всередині величезне почуття відповідальності. За країну. За сім’ю. За свій вибір".

Водночас у публічних матеріалах "Дустум К-13" не пояснюється, у яких саме бойових операціях брали участь його бійці. "Верстка" зазначає, що підрозділ демонструє військову підготовку та взаємодію із СОБР "Ахмат", однак його конкретний статус і завдання з відкритих матеріалів повністю не зрозумілі.

Окремо "Верстка" звертає увагу на використання назв "Dustum" і "K13". "Дустум" є позивним Адама Кадирова, який раніше використовував його батько Рамзан Кадиров. Назва "К13" також регулярно фігурує у пов’язаних з Адамом Кадировим проєктах, зокрема в акаунтах його оточення.

Хто такий Адам Кадиров

Адам Кадиров — 18-річний син глави Чеченської Республіки (РФ) Рамзана Кадирова, який попри свій юний вік обіймає низку керівних посад у силовому апараті Чечні та очолює власну службу безпеки.

Він здобув скандальну відомість у вересні 2023 року після того, як у слідчому ізоляторі Грозного побив затриманого за спалення Корану Микиту Журавеля. Після цього випадку син очільника Чечні двічі отримав звання "Героя Чечні" та низку посадових призначень, зокрема очолив службу безпеки свого батька та став куратором МВС республіки.

Більше того, у жовтні 2024 року 16-річного Адама внесли до "Книги рекордів Росії" як наймолодшого керівника служби безпеки глави суб'єкта РФ.

Кадиров-молодший уже накопичив понад 20 державних та відомчих нагород. Серед них — медаль Росгвардії "За бойову заслугу" та золота медаль "Росенергоатома".

Останню з нагород — ювілейну медаль "90 років ДІБДР МВС Росії" — йому вручили після того, як у січні 2026 року він спровокував смертельну аварію в Грозному, після якої проходив лікування у Москві.

Нагадаємо, Рамзан Кадиров публічно демонструє підтримку війни Росії проти України, однак уникає масштабного залучення чеченців до бойових дій. Раніше Кадиров заявляв про відправлення на фронт понад 70 тисяч бійців, тоді як кількість загиблих чеченців оцінюється у 539 осіб. Пізніше Кадиров зупинив примусову мобілізацію в Чечні.

Також ми писали, що в січні 2026 року Рамзан Кадиров публічно виступив проти переговорів щодо завершення війни Росії проти України, заявивши, що бойові дії потрібно "довести до кінця". Його заява пролунала під час візиту до Кремля у складі російської делегації.