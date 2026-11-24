Прізвище Мусаєв замість Кадиров узяв 19-річний син глави Чечні, а невдовзі отримав громадянство Сербії. Про це свідчать витоки даних чеченського ЗАГСу, які вивчили розслідувачі. Під новим прізвищем юнак понад сто разів літав за кордон.

Через Центральний відділ ЗАГСу Грозного оформив зміну документів 19-річний Алі, син Рамзана Кадирова. Уже наступного дня він отримав новий внутрішній паспорт – на прізвище Мусаєв. Про це свідчать витоки даних, які вивчило видання "Агентство".

Процедуру провів Центральний відділ ЗАГСу Грозного, а вже наступного дня юнак отримав новий внутрішній паспорт. У свідоцтві про народження, яке теж є у витоках, батьком вказаний Рамзан Кадиров, матір'ю – Медні Кадирова.

Алі Кадиров офіційно став Алі Мусаєвим

Громадянство Сербії Алі Мусаєв отримав за кілька місяців після зміни прізвища. На це звернув увагу Фонд боротьби з корупцією.

В оприлюдненому рішенні уряду республіки зазначено, що паспорт видали Алі Мусаєву, який народився 14 грудня 2006 року в родовому селі Кадирових Центарой у Чечні – нині воно називається Ахмат-Юрт.

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Під новим прізвищем він понад сто разів літав за кордон

Під прізвищем Мусаєв син Кадирова понад 100 разів вилітав за кордон, здебільшого до Дубая. Користувався він приватними літаками, зазначили у ФБК.

Саме завдяки цим перельотам розслідувачі виявили раніше невідомий бізнес-джет родини. Це Bombardier Global 6000 із бортовим номером RA73604, куплений у європейського власника в серпні 2025 року.

Прізвище Мусаєв для польотів син Кадирова використовував і раніше, писало "Агентство" ще торік. Так само роблять інші члени родини – доньки Айшат, Каріна, Табарік і Хеді та сини Адам, Ахмат, Елі й Абдулах.

Третій за старшинством син Рамзана Кадирова взагалі носить не те ім'я, під яким веде публічне життя. Під час перельотів він користується двома паспортами, і в обох записаний як Мохьмад – це видно з даних прикордонної служби. Паспортів на ім'я Адама Кадирова у витоках не знайшли.

Варто зазначити, що очолює Чечню Рамзан Кадиров із 2007 року. У Сербії отримання громадянства сином глави республіки поки не коментували.

Син Кадирова отримав сербське громадянство

Раніше повідомлялося, що Рамзан Кадиров лідирував на виборах глави Чечні. За даними ЦВК Росії, після обробки 100% протоколів він набрав 99,85% голосів.

Також повідомлялося, що у 18-річного Адама Кадирова з'явився власний силовий підрозділ "Дустум К-13". Він уже патрулює автошляхи Чечні та проходить військові тренування.

Крім цього, повідомлялося, що Кадиров перестав виїжджати з Чечні й помітно скоротив публічну активність. Коли він усе ж з'являється на людях, то виглядає гірше, ніж зазвичай.