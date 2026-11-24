Над британскими оборонными компаниями висит высокий риск российских диверсий, в частности поджогов, из-за их поддержки Украины. Об этом их предупредила служба внутренней разведки МИ-5, которая провела закрытое совещание с руководителями отрасли.

Служба внутренней разведки МИ-5 предупредила британские оборонные компании о высоком риске диверсий со стороны России. Речь идет, в частности, о поджогах, а причиной угрозы стала поддержка, которую эти предприятия оказывают Украине. Об этом пишет Politico.

Разведывательная служба провела закрытое совещание с генеральными директорами и ведущими представителями отрасли, чтобы проинформировать их о ситуации. По итогам встречи Национальное управление по вопросам защиты и безопасности, являющееся подразделением МИ-5, обнародовало официальное предупреждение для британских организаций, участвующих в оказании помощи Украине.

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В связи с усилением российской угрозы необходимо принять практические меры по защите сотрудников, технологий и цепочек поставок предприятия. Об этом после совещания заявила министр вооруженных сил Великобритании Луиза Сандхер-Джонс.

С сайтов и из социальных сетей необходимо удалить информацию о самой компании. Речь идет об оборонных объектах, производимом ею оружии, операциях и должностных обязанностях персонала.

Сотрудникам рекомендуют, насколько это возможно, избегать предсказуемых повседневных действий. Так россиянам будет сложнее выявить их через посредников или спецслужбы.

Меры по защите критически важной инфраструктуры и оборонных предприятий в Великобритании применяются и сейчас. Речь идет о специализированном полицейском патрулировании на ядерных объектах, а также о работе спецслужб и антитеррористических ведомств.

Теперь власти просят сами компании позаботиться о своей безопасности.

Слежку за сотрудниками технологической и оборонной компании в Калифорнии, вероятно, вел гражданин России. Об этом сообщили федеральные власти США, пишет Newsweek.

Мужчину арестовали в октябре. Федеральное большое жюри предъявило ему обвинение в сговоре с целью деятельности в качестве агента иностранного государства без уведомления генерального прокурора, а также по ряду других пунктов. Согласно материалам дела, он участвовал в схеме слежки за сотрудниками компании и их частными домами.

Ранее сообщалось, что на военно-морской базе в ливийском Бенгази взорвался склад боеприпасов. Это произошло утром 22 ноября, и после взрыва на объекте начался пожар. К тушению были привлечены экстренные службы, а местные власти попросили жителей не приближаться к территории, пока огонь не будет взят под контроль. Причину взрыва официально не называли.

Также сообщалось, что в Польше загорелась наземная станция спутниковой связи Starlink, которая используется и для нужд ВСУ. Пожар произошел вечером 23 сентября в центральной части страны. Польские власти не исключают, что возгорание было умышленным, а спецслужбы расценивают инцидент как российскую диверсию. Объект входит в состав телекоммуникационной инфраструктуры, через которую интернет передается, в частности, в направлении Украины.