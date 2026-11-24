Високий ризик російських диверсій, зокрема підпалів, нависає над британськими оборонними компаніями через їхню підтримку України. Про це їх попередила служба внутрішньої розвідки МІ5, яка провела закриту нараду з керівниками галузі.

Про високий ризик диверсій з боку Росії попередила британські оборонні компанії служба внутрішньої розвідки МІ5. Ідеться зокрема про підпали, а причиною загрози стала підтримка, яку ці підприємства надають Україні. Про це пише Politico.

Закриту нараду з генеральними директорами та провідними представниками галузі розвідка провела, щоб поінформувати їх про ситуацію. За підсумками зустрічі Національне управління з питань захисту та безпеки, яке є підрозділом МІ5, оприлюднило офіційне попередження для британських організацій, що беруть участь у допомозі Україні.

Вжити практичних заходів для захисту співробітників, технологій і ланцюгів поставок підприємства мають через посилення російської загрози. Про це після наради заявила міністерка збройних сил Великої Британії Луїза Сандхер-Джонс.

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Із сайтів і соцмереж потрібно прибрати інформацію про саму компанію. Ідеться про оборонні об'єкти, зброю, яку вона виробляє, операції та посадові обов'язки персоналу.

Співробітникам радять, наскільки це можливо, уникати передбачуваних повсякденних дій. Так росіянам буде складніше виявити їх через посередників або спецслужби.

Заходи захисту критично важливої інфраструктури та оборонних підприємств у Британії застосовують і зараз. Це спеціалізоване поліцейське патрулювання на ядерних об'єктах, а також робота спецслужб і антитерористичних відомств.

Тепер влада просить самі компанії подбати про власну безпеку.

Стеження за співробітниками технологічної та оборонної компанії в Каліфорнії, ймовірно, вів громадянин Росії. Про це повідомили федеральні органи влади США, пише Newsweek.

Заарештували чоловіка в жовтні. Федеральне велике журі висунуло йому звинувачення у змові з метою діяльності як агента іноземної держави без повідомлення генерального прокурора, а також за низкою інших пунктів. Згідно з матеріалами справи, він брав участь у схемі зі стеженням за працівниками компанії та їхніми приватними будинками.

Раніше повідомлялося, що на військово-морській базі в лівійському Бенгазі вибухнув склад боєприпасів. Сталося це вранці 22 листопада, і після вибуху на об'єкті почалася пожежа. До гасіння залучили екстрені служби, а місцева влада попросила жителів не підходити до території, поки вогонь не візьмуть під контроль. Причину вибуху офіційно не називали.

Також повідомлялося, що в Польщі загорілася наземна станція супутникового зв'язку Starlink, яка працює й на потреби ЗСУ. Пожежа сталася ввечері 23 вересня в центральній частині країни. Польська влада не виключає, що займання було навмисним, а спецслужби розцінюють інцидент як російську диверсію. Об'єкт входить до телекомунікаційної інфраструктури, через яку інтернет передається зокрема в напрямку України.