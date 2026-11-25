После скандала с любовницей, которая, возможно, является китайской шпионкой, Дженсен Хуанг ежедневно проходит 90-минутную терапию. Предприниматель пообещал, что больше никогда не нарушит правила Nvidia.

Дженсен Хуанг был восстановлен в должности генерального директора Nvidia. 24 ноября он принес извинения всему коллективу за нарушение кодекса поведения во время часовой встречи.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Отставка Хуанга из Nvidia — извинения перед коллегами

Извинения Хуанга перед коллегами

Встреча началась в весьма мрачной обстановке, а затем переросла в высказывание претензий.

"Я совершил несколько ужасных ошибок. Я предал Лори, я обидел своих детей и, конечно же, обидел всех вас", — сказал Дженсен Хуанг.

Он также сказал, что ежедневно проходит 90-минутную терапию, добавив, что недопустимо, что он нарушил кодекс поведения компании. В частности, он добавил, что его действия заставили совет директоров компании пересмотреть его будущее в компании, что привело к его отставке в этом месяце.

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В частности, Хуанг опроверг информацию о том, что вернулся из-за того, что Дональд Трамп оказывал давление на правление Nvidia с целью его восстановления. Он также получил заверения от администрации президента США в том, что не представляет угрозы национальной безопасности.

Отставка Хуанга из Nvidia: что известно

Дженсен Хуанг подал в отставку после того, как стало известно о нарушении им кодекса поведения Nvidia. 8 ноября совет директоров компании объявил о проведении независимого расследования после появления сообщений о том, что генеральный директор компании Дженсен Хуанг мог стать объектом операции иностранной разведки.

В служебной записке для сотрудников Хуанг подтвердил факт измены своей жене. По сообщениям СМИ, у него были романтические отношения с Элис Хуанг, бывшей руководительницей сингапурской компании Megaspeed. Американская разведка предполагала, что она могла передавать информацию китайским властям. Вероятно, она использовала романтические отношения для доступа к конфиденциальной информации о технологиях искусственного интеллекта, а также для содействия обходу американских экспортных ограничений.

Впоследствии также стало известно о еще одной внебрачной связи с 48-летней вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл. В марте очевидец, снявший на телефон их "проявления нежности" в одном из отелей, был вынужден службой безопасности руководителя подписать соглашение о неразглашении.