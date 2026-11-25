Після скандалу з коханкою, яка може бути китайською шпигункою, Дженсен Хуанг щодня проходить 90-хвилинну терапію. Підприємець пообіцяв, що більше ніколи не порушить правила Nvidia.

Дженсена Хуанга відновили на посаду гендиректора Nvidia. 24 листопада він попросив вибачення у всього колективу за порушення кодексу поведінки під час годинної зустрічі.

Про це повідомляє видання The New York Times.

Відставка Хуанга з Nvidia — вибачення перед колегами

Вибачення Хуанга перед колегами

Зустріч розпочалася на дуже похмурій ноті, а згодом переросла у висловлювання претензій.

"Я зробив кілька жахливих помилок. Я зрадив Лорі, я образив своїх дітей і, звичайно, образив усіх вас", — сказав Дженсен Хуанг.

Він також сказав, що проходить терапію щодня протягом 90 хвилин, додавши, що це неприйнятно, що він порушив кодекс поведінки компанії. Зокрема додав, що його дії змусили раду директорів компанії оцінити його майбутнє в компанії, що змусило його піти у відставку цього місяця.

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Зокрема Хуанг спростував інформацію, що повернувся через те, що Дональд Трамп тиснув на правління Nvidia, щоб відновити його. Він також отримав запевнення від адміністрації президента США, що не був загрозою національній безпеці.

Відставка Хуанга з Nvidia: що відомо

Дженсен Хуанг подав у відставку після викриття порушення ним кодексу поведінки Nvidia. 8 листопада рада директорів компанії оголосила про проведення незалежного розслідування після появи повідомлень про те, що генеральний директор компанії Дженсен Хуанг міг стати ціллю операції іноземної розвідки.

У внутрішній записці для співробітників Хуанг підтвердив факт зради дружині. За повідомленнями ЗМІ, він мав романтичні стосунки з Еліс Хуанг, колишньою керівницею сінгапурської компанії Megaspeed. Американська розвідка припускала, що вона могла передавати інформацію китайській владі. Імовірно, романтичний зв’язок вона використовувала для доступу до конфіденційних відомостей про технології штучного інтелекту, а також для сприяння обходу американських експортних обмежень.

Згодом також стало відомо про ще один позашлюбний зв'язок із 48-річною віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров'я Кімберлі Павелл. У березні очевидця, який зняв на телефон їхні "прояви ніжності" в одному з готелів, служба безпеки керівника змусила підписати угоду про нерозголошення.