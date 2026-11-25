Британские военные начали возрождать стратегию обороны от воздушных ударов, которую применяли во время Холодной войны с СССР. Сегодня они ожидают диверсий со стороны РФ, но располагают меньшим количеством самолетов и других ресурсов.

Королевские военно-воздушные силы Великобритании (RAF) получили предупреждение от разведки MI5 и начали прятать военные самолеты в ангары, говорится в материале Sky News. MI5 предупредила британских военных о возможных диверсиях РФ, которая может нанести удары беспилотниками по военным аэродромам. Самолеты размещают в ангарах только на ночь, а днем они стоят под открытым небом. Кроме того, ВВС Великобритании принимают другие меры, чтобы уберечь авиацию от российских воздушных атак, сообщило Sky News. В частности, взлетно-посадочные полосы, другие самолеты и важное оборудование, которое невозможно спрятать, накрывают антидроновыми сетками.

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СМИ сообщили, что во вторник, 24 ноября, MI5 и Министерство обороны Великобритании уведомили некоторые британские компании о повышенной вероятности диверсий со стороны РФ. Речь идет, в первую очередь, о компаниях, занимающихся поставками военного снаряжения для Украины. Кроме того, существовала угроза диверсии со стороны Ирана на авиабазе в Глостершире, из-за чего Минобороны США эвакуировало оттуда свои самолеты. Между тем воздушное командование ВВС Великобритании разрабатывает стратегию рассредоточения самолетов на случай конфликта: возрождается подход времен Холодной войны с СССР, но теперь противником является РФ.

"Королевские ВВС готовятся к сценарию, при котором "дома нет безопасного убежища: ты ведешь боевые действия с территории Великобритании, но вынужден постоянно передислоцироваться", — процитировали СМИ заявление главного маршала авиации Харви Смита.

Военные рассказали, что делают для защиты британской авиации. Выяснилось, что они уже провели учения в реальных условиях, когда строили новую взлетно-посадочную полосу на базе Брайз-Нортон. Самолеты разлетелись по соседним аэродромам и таким образом имитировали рассредоточение, необходимое в случае нападения противника.

"Как служба, мы доказали, что в случае необходимости мы можем взять то, что люди назвали бы "яйцами в одной корзине", распределить это по всей Великобритании и продолжать работать. Это было для нас большим испытанием, и, честно говоря, команда с ним справилась", — заявил маршал RAF.

Между тем Sky News пояснило, что на сегодняшний день у британской армии меньше авиабаз и материально-технического обеспечения, чем во времена противостояния с СССР.

"Хотя военное командование вновь готовит военных к конфликту, объем оборонного имущества резко сократился за последние десятилетия", — говорится в материале, подготовленном к пятой годовщине большой войны в Европе, когда РФ напала на Украину.

Великобритания и угрозы РФ — подробности

24 ноября появилось заявление бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который заявил о возможности ввода европейского контингента на территорию Украины. Кроме того, политик раскритиковал поведение президента США Дональда Трампа, который назвал российского диктатора Путина "хорошим другом". После этого появился пост главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который назвал Джонсона "лохматым провокатором" и пригрозил повесить его на столбе в Лондоне после того, как РФ полностью уничтожит Великобританию.

Отметим, что 25 ноября Фокус писал об угрозах со стороны РФ в адрес Эстонии. Российский МИД опубликовал ноту протеста, в которой упрекал Таллинн в закрытии границ, ограничении судоходства и давлении на русскоязычное население.

Напоминаем, что агентство Bloomberg сообщило об обращении Польши к НАТО с просьбой закрыть воздушное пространство над Украиной после появления трёх ракет Х-101 на польской территории.